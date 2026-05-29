France-BioMérieux investit €250 mlns pour produire des tests PCR en Isère

Le groupe français de biotechnologies bioMérieux BIOX.PA a annoncé vendredi un investissement de plus de 250 millions d’euros pour la création d'une unité de production de tests PCR en France, à La Balme-les-Grottes (Isère).

"Les tests syndromiques représentent près de 40% de notre chiffre d’affaires", souligne Pierre Boulud, directeur général, dans un communiqué. "Avec cette nouvelle unité de production, nous allons accompagner la croissance à long terme", ajoute-t-il.

La mise en route de l’unité de production est prévue pour 2030 et devrait permettre de créer environ 400 emplois directs à terme, précise le communiqué de bioMérieux.

(Rédigé par Augustin Turpin)