France-Bercy revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, de 0,9% à 0,7%

(Ajoute précisions)

Le gouvernement a revu à la baisse, de 0,9% à 0,7%, sa prévision de croissance pour la France en 2026, a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure mardi lors d'une réunion du Comité d'alerte des finances publiques, selon Bercy.

Cette révision "tient compte d'un début d'année moins favorable qu'anticipé liée notamment à la loi spéciale [sur le budget], ainsi que de la situation internationale, notamment du conflit au Moyen-Orient, même si les signaux sur l'inflation et la consommation sont plus encourageants", a déclaré Roland Lescure.

Dans un communiqué, Bercy précise que le premier trimestre a été "inférieur aux anticipations en raison d’une consommation d’énergie plus faible que prévu et de l’entrée en vigueur différée du budget 2026 du fait de la loi spéciale", adoptée à la fin décembre.

Le ministère ajoute que le deuxième trimestre "devrait être marqué par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur l'activité".

Il dit également adopter une "approche prudente pour les troisième et quatrième trimestres".

"Si le reflux de l'inflation observé en juin et la reprise de la consommation constituent des signaux encourageants, ils ne devraient vraisemblablement pas suffire à atteindre une croissance de 0,9 % sur l’ensemble de l'année", explique-t-il.

(Benjamin Mallet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoît Van Overstraeten)