Reuters • 12/01/2026

France-Bercy pas avisé d'une demande sur Abivax, convoitée par Eli Lilly

Le ministère français de l'Economie et des Finances n'a reçu aucune demande pour une autorisation d'investissement dans la société pharmaceutique Abivax ABVX.PA , déclare lundi une source à Bercy.

"Aucune demande ni dossier de ce type n’a été déposé à Bercy", a-t-on précisé.

"Bercy n’a aucune connaissance ni n’est en lien avec Eli Lilly. Dans le cas d’entreprises pharmaceutiques stratégiques, la procédure IEF serait obligatoire", a-t-on ajouté.

La procédure IEF vise au contrôle des investissements étrangers en France.

Le quotidien numérique La Lettre rapporte lundi que le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly projette le rachat de la biotech française Abivax pour la somme de 15 milliards d'euros.

