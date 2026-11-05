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France-Baisse de 0,5% de la production industrielle en septembre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 08:45

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Evolution de la production industrielle et manufacturière de la France en septembre, selon les données publiées jeudi par l'Insee.

Evolution en pourcentage, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO).

Septembre Août Sur trois mois Sur un an

Production industrielle -0,5% -0,4% -1,1% -0,6%

Production manufacturière +0,5% +0,3% -1,5% -0,9%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% de la production industrielle en septembre. FRIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage Clément Martinot)

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