France/Auto-Immatriculations en baisse en janvier, l'année commence mal

PARIS, 1er février (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 13,44% en janvier, selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publiées samedi, au seuil d'une année qui s'annonce délicate à négocier pour les marques de voitures. Il s'est immatriculé dans l'Hexagone 134.232 véhicules particuliers le mois dernier, a annoncé le CCFA. Janvier a compté cette année 22 jours ouvrables, comme l'an dernier à la même époque. Le marché automobile français commence ainsi mal une année 2020 marquée par un ralentissement global de la demande et par des choix commerciaux délicats sur les moteurs thermiques et électrifiés pour se conformer au nouveau plafond européen de 95 grammes de CO2 pour les émissions moyennes des voitures neuves. Sauf rebond imprévu en cours d'année lié aux nouveautés, les immatriculations en France devraient accuser en 2020 leur première année de baisse après cinq années de hausses consécutives. En 2019, elles ont encore progressé de 1,9%. En 2020, Renault prévoit une légère baisse du marché automobile français, tout comme le CCFA, tandis que l'observatoire Cetelem de l'automobile la chiffre à -3,2%. En janvier les immatriculations de voitures neuves du groupe PSA PEUP.PA , qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et bientôt celles de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI si la fusion entre les deux groupes est finalisée, ont diminué de 5,91% par rapport au même mois de 2019. Le groupe Renault RENA.PA (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France reculer de 17,45% le mois dernier. (Jean Terzian, avec Gilles Guillaume)

