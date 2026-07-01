France/Auto-Immatriculations +11,4% en juin, nouveau record électrique

(Actualisé avec précisions, déclarations)

Le marché automobile français a augmenté en juin de 11,37% en rythme annuel, selon les données communiquées mercredi par la Plateforme de la filière automobile (PFA), tiré notamment par l'électrique qui a inscrit un nouveau record historique à 30% des voitures immatriculées sur le mois.

Cet engouement, renforcé depuis plusieurs mois par la hausse des prix des carburants qui a suivi le déclenchement de la guerre en Iran, a profité particulièrement à Tesla, dont les immatriculations ont plus que doublé sur le mois. Sur l'ensemble du premier semestre, le Model Y du constructeur américain se classe à la cinquième place des voitures les plus vendues dans l'Hexagone, juste devant la Renault 5.

"La transition s'accélère, il y a une bascule qui s'opère", commente Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem de l'automobile. "L'élargissement de l'offre associée à l'augmentation des prix du pétrole pendant plusieurs mois a accéléré la transition."

Il s'est immatriculé 188.787 véhicules particuliers en France le mois dernier, grâce aussi à la présence d'un nombre plus important de journées d'ouverture. Juin a compté 22 jours ouvrables cette année, contre 20 jours l'an dernier.

Sur les six premiers mois de 2026, le marché affiche une croissance de 1,78% avec 857.166 immatriculations.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 9,55% par rapport à un an plus tôt.

"Dans un marché automobile français toujours plus concurrentiel et marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs, Stellantis confirme au premier semestre 2026 la pertinence de sa stratégie multimarque", a déclaré Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France, cité dans un communiqué.

Si l'Atto 2 du chinois BYD ne cumule encore qu'une part de marché de 0,5% sur six mois, elle gagne en un mois pas moins d'une vingtaine de places pour pointer en 55e place du classement.

Le groupe Renault RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 1,04% en rythme annuel le mois dernier, une hausse imputable à un bond de 165% de la marque sportive premium Alpine, tandis que la marque au losange a accusé un repli de 0,9% et que Dacia a enregistré une baisse de 1,25%.

La marque low cost du groupe Renault, dont la clientèle est particulièrement sensible pour son budget à l'évolution du prix à la pompe, pâtit aussi de n'avoir à son catalogue électrique que la Spring fabriquée en Chine. Une nouvelle Spring, produite cette fois en Europe, sera présentée au Mondial de Paris en octobre.

(Rédigé par Camille Raynaud, avec Gilles Guillaume)