France : amélioration de l'activité dans le privé en juin

Selon des données préliminaires, l'indice PMI des services en France, calculé par S&P Global, a progressé plus qu'attendu en passant de 44,3 à 47,4 points, un plus haut de 3 mois, contre des attentes à 45,9 points. Ces données reflètent un ralentissement de la contraction de l'activité.

L'indice PMI manufacturier a également fait mieux que prévu en passant de 49,7 à 50,7 points, là où les analystes misaient sur 50,2. En dépassant le seuil des 50 points, il renoue avec la croissance et s'affiche même sur un niveau inédit depuis 2 mois.

Enfin, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre les deux précédentes statistiques s'est logiquement amélioré de 44,9 à 47,6, là où les prévisions étaient à 46 points. Il est au plus haut depuis deux mois.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "Après la révision à la baisse des chiffres du PIB français du premier trimestre, qui a fait apparaître une contraction trimestrielle, le redressement de l'indice PMI français, mis en évidence par son estimation avancée du mois de juin, sera accueilli avec soulagement. L'indice continue toutefois de signaler une conjoncture économique fragile dans la deuxième économie de la zone euro, la nette intensification des tensions inflationnistes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ayant érodé le pouvoir d'achat et pesé sur la demande".