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France-Air France et Airbus condamnés en appel dans le procès du crash Rio-Paris
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:50

(Texte inchangé)

Airbus AIR.PA et Air France

AIRF.PA ont été condamnés jeudi en appel à la peine maximale à l'issue du procès du crash du vol Rio-Paris, annonce la cour d'appel de Paris.

Airbus et Air France étaient jugées en tant que personnes morales pour homicides involontaires après l'accident en 2009 du vol Air France AF447, qui a coûté la vie aux 228 passagers et membres d'équipage.

(Tim Hepher; rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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