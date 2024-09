Française des jeux, une valeur défensive attractive

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

des grilles de Loto, un jeu de la FDJ. (crédit photo : Adobe Stock / )

La Française des Jeux (FDJ) est le 1er opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. Il en a le monopole, qui a été revalidé pour 25 ans par la loi Pacte en 2019, pour les jeux de loterie et les paris sportifs en points de vente. L'entreprise exerce son activité autour de deux types de jeux :

1/ les jeux de loterie : jeux de tirage (Loto®, Euromillions, EuroDreams, Amigo, Keno, Bingo Live, etc.) et jeux instantanés (Cash, Astro, Banco, Millionnaire, Mots Croisés, Solitaire, Morpion, Instant Loto, etc.). FDJ est la 2ème loterie européenne et la 4ème loterie mondiale.

2/ les jeux de paris et jeux en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs, paris hippiques et poker). Le groupe distribue plus de 85 jeux via le 1er réseau de proximité en France avec plus de 29 000 points de vente, et en ligne.

Le groupe emploie plus de 3 200 salariés, son chiffre d'affaires a dépassé 2,6Mds€ en 2013, pour un bénéfice net après impôts de 425 m€, soit une marge nette très confortable de 16,3%.

Ses comparables cotés sont: William Hill (UK), Flutter Entertainment (Irlande), Opap (Grèce), The Stars Group Canada), Kindred Group(, GVC Holding (UK) et Tabcorp (Australie).

Nous recommandons aujourd'hui l'achat de l'action FDJ pour plusieurs raisons.

1/ Le positionnement général de l'entreprise est adapté à la période actuelle de ralentissement économique. En effet, l'activité de jeux et paris est peu dépendante de la conjoncture économique, à l'exception bien sûr de la période de confinement en 2020, comme le montre l'évolution du chiffre d'affaires et de l'EBITDA depuis 2016

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

2/ Les analystes financiers ont révisé régulièrement en hausse leurs anticipations de bénéfice 2024 et 2025

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

3/ Surtout, nos algorithmes de dynamique des cours viennent d'émettre un signal d'Achat stratégique qui vient conforter le signal de même nature sur une période plus courte (signal Tactique).

Source : Phiadvisor Valquant

Comme le PER absolu vaut 15,6, pour une moyenne de 21,9, et que le PER relatif au marché laisse apparaitre une prime de 14%, vs 43% en moyenne sur les dernières années, les perspectives d'appréciation du cours de la Française de Jeux sont donc très favorables.