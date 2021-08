Française des jeux : tout connaître de l'action FDJ en Bourse

Le 21 novembre 2019 a eu lieu la deuxième plus grande IPO (Introduction en Bourse) française depuis 2006 : celle de la Française Des Jeux (FDJ), au cours de Bourse de 19,90 € par action. Dès le lendemain, son cours clôturait à 22,70 € pour atteindre presque 50 € actuellement. Les actionnaires ayant participé à l'IPO et ayant conservé leurs actions FDJ bénéficient donc d'une généreuse plus-value.

Alors que la FDJ est actuellement valorisée presque 9 milliards d'€, nous nous demanderons si investir en actions FDJ est toujours opportun malgré cette hausse notable de la valorisation boursière.

Dans ce dossier, vous découvrirez notre analyse détaillée des éléments financiers de la FDJ, son chiffre d'affaires et ses profits, son bilan, ses derniers résultats semestriels 2021, ainsi que ses principaux ratios financiers, sans oublier les dividendes distribués par la FDJ et l'étude graphique de l'action. Ensuite, nous nous demanderons si investir en Bourse dans l'action Française des jeux est judicieux ou non ?

FDJ : l'une des plus grosses introductions en Bourse depuis 2006

Un demi-million de Français a participé à l'introduction en Bourse de la Française des Jeux.

Pour cette introduction en Bourse de la FDJ, l'État a décidé de privilégier les investisseurs particuliers puisque 40,17 millions d'actions leur ont été réservées sur une offre totale de 99,32 millions d'actions Française des Jeux mises sur le marché lors de l'introduction en Bourse. Ainsi, 40,44 % des actions émises lors de l'IPO ont été réservées aux particuliers. En fait, une IPO du type de celle de la Française des Jeux est relativement rare car généralement, lors des procédures d'introduction en Bourse, les institutionnels et les fonds dits « insiders » ont la priorité. Les investisseurs particuliers n'arrivent qu'après et doivent souvent se contenter des « miettes ».

Au global, la demande totale lors de la période de souscription à l'IPO FDJ a été très conséquente car établie à plus de 11 milliards d'€ (10 milliards d'€ pour les institutionnels et 1,6 milliards d'€ pour les particuliers et les buralistes). Cette forte demande témoigne d'un large succès populaire et d'un fort attrait des investisseurs particuliers et institutionnels en faveur de la société FDJ. L'agence des participations de l'État qualifie d'ailleurs cette introduction en Bourse comme étant « un très grand succès » et indique que la demande a été « considérable ».

L'introduction en Bourse de la Française des Jeux a permis à l'État d'encaisser 1,90 milliard d'euros correspondant à la vente de sa participation à hauteur de 52 % du capital de la FDJ. Il lui reste donc post-IPO une participation de 20 % au capital de la Française des Jeux, ce qui correspond à 1,8 milliard d'euros au regard de la capitalisation actuelle du groupe FDJ.

Chiffres clé de la Française des jeux (FDJ) en infographie

Chiffres clé de la Française des jeux (FDJ) (source : Café de la Bourse)

C.A (Chiffre d'Affaires) 2020 : 1,92 milliard d'€

Profit 2020 : 214 millions d'€

N°2 européen du secteur de la loterie

50 800 : salariés du groupe FDJ

+ 157 % : hausse du cours de Bourse de la FDJ depuis mi-mars 2020

Dividende FDJ versé en 2021 : 0,90 € par action Française des Jeux

FDJ : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse de l'action

Chiffre d'affaires de la FDJ

Pour commencer, soulignons la bonne tendance du chiffre d'affaires du groupe FDJ sur 5 ans.

Chiffre d'affaires FDJ sur 5 ans

(En millions d'€)

Chiffre d'affaires FDJ sur cinq ans (source : Café de la Bourse)

Le chiffre d'affaires du groupe FDJ passe de 1 696 millions d'€ en 2016 à 1 920 millions d'€ en 2020, soit une croissance de + 13,21 %.

Il connaît cependant un léger repli de 2 % entre 2019 et 2020, ce qui reste contenu au regard de la crise sanitaire et des confinements qui ont pesé sur l'activité économique lors de cette période.

Bénéfices du groupe FDJ

Bénéfices FDJ sur 5 ans

(En millions d'€)

Profits de la FDJ sur cinq ans

Les bénéfices de la FDJ sont en tendance baissière entre 2017 et 2019, passant de 181 millions d'€ à 133 millions d'€ (- 27 %). D'autre part, ils connaissent une forte reprise au titre de l'année 2020, à 214 millions d'€ (+ 61 %) sur 1 an.

Cette bonne performance du bénéfice en 2020 est notamment attribuable à la baisse du poste de charges opérationnelles liés aux « Coût des ventes », passant de 1 191 millions d'€ en 2019 à 1 079 millions d'€ en 2020 (soit une économie de 112 millions d'€).

Dividende FDJ

Voici les versements de dividendes effectués depuis l'IPO du groupe FDJ :

0,45 € par action (30 juin 2020);

une action gratuite pour dix détenues, offre réservée aux petits porteurs ayant participé à l'IPO et ayant conservé leurs actions durant 18 mois au minimum (25 mai 2021);

0,90 € par action (23 juin 2021).

Au cours de Bourse du 28 juillet 2021 de 47,70 €, le rendement du dividende FDJ au titre de son versement ayant eu lieu le 23 juin 2021 (concernant l'exercice fiscal 2020) ressort donc à 1,89 %.

Bilan de la Française des Jeux

Au sein de son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2020, FDJ dispose d'actifs totaux à hauteur de 2 898 millions d'€. Les immobilisations corporelles (biens physiques destinés à être conservés sur le long terme) s'élèvent à 374 millions d'€. FDJ dispose également de 571 millions d'€ d'actifs financiers ainsi que de 673 millions d'€ trésorerie et équivalents de trésorerie. Nous retrouvons également 356 millions d'€ au titre des droits exclusifs d'exploitation (immobilisations incorporelles). Les « créances clients et des réseaux de distribution » s'élèvent à 255 millions d'€.

Les passifs du groupe FDJ sont de 2 200 millions d'€, constitués principalement des postes liés aux dettes financières courantes et non courantes pour un total de 728,2 millions d'€. On recense 412 millions d'€ de « passifs de prélèvements publics » ; 289 millions d'€ de « gains à payer - disponibilités des joueurs » et 443 millions d'€ de postes « dettes fournisseurs et réseau de distribution » additionnés des « autres passifs courants ».

Par différence entre le total des actifs (2 898 millions d'€) et le total des passifs (2 200 millions d'€), les capitaux propres (= actif net) s'élèvent à 698 millions d'€, soit 3,66 € par action (190 962 466 est le nombre moyen pondéré d'actions au capital courant 2020).

6 indicateurs clés de la Française des Jeux

1. Une profitabilité intéressante

Au cours des 5 dernières années, le groupe FDJ a réalisé en moyenne 174,8 millions d'€ de profits pour un chiffre d'affaires moyen de 1 827 millions d'€, soit une marge bénéficiaire moyenne annuelle sur 5 ans de presque 10 %.

2. Une valorisation boursière de 9 milliards d'€

La valeur des capitaux propres du groupe FDJ ressort à 698 millions d'€ (3,66 € par action) contre une valorisation boursière de 9 100 millions d'€ au 27 juillet 2021 (47,70 € par action). Selon ce ratio, la cotation actuelle du groupe FDJ est survalorisée.

3. Un ratio de solvabilité assez élevé

Le ratio de solvabilité du groupe FDJ, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), ressort à 1,04. Il peut être analysé comme modérément élevé car les dettes financières sont légèrement supérieures à la valeur des capitaux propres.

4. Le dividende FDJ maintenu malgré la crise

Le groupe FDJ a versé 0,90 € de dividende en 2021 ainsi qu'un bonus d'une action gratuite pour dix détenues aux petits porteurs ayant participé à l'introduction en Bourse FDJ qui ont conservé leurs actions Française des Jeux 18 mois minimum.

5. Une bonne croissance du chiffre d'affaires

Avec une croissance de + 13,2 % du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, celui de 2020 a connu un léger repli attribuable au contexte de Covid-19 mais reste solide au regard de la situation économique.

6. Une position de leader européen

Le groupe FDJ se place comme le numéro 2 européen du secteur de la loterie.

Bourse : analyse de l'évolution du cours de l'action FDJ

Graphique du cours de l'action FDJ depuis son IPO

Cours de l'action FDJ (source : Tradingview)

Le cours de l'action FDJ a été multiplié par 2,39 depuis son introduction en Bourse, passant de 19,90 € lors de son IPO du 21 novembre 2019 à 47,70 € au 28 juillet 2021.

L'évolution de son cours de Bourse peut être scindée en 3 phases :

une tendance haussière entre l'IPO et le 21 février 2020, de + 52,46 % ;

une accélération baissière entre le 21 février 2020 et le 19 mars 2020, de - 39,02 % ;

une solide reprise depuis le 19 mars 2020, de + 157,84 %.

Investir dans la FDJ est-il sécurisé ou plutôt risqué ? Faut-il investir dans l'action Française des Jeux ?

La valorisation boursière actuelle du groupe FDJ, proche des 9 milliards d'€, nous semble trop élevée pour investir dans l'action maintenant, notamment au regard du PER actuel établi à 42,59. Le PER est un indicateur de cherté d'une action par rapport à son BPA (Bénéfice Par Action).

Dans le cas de l'action FDJ, avec un cours de Bourse à 47,70 € au 28 juillet 2021 pour un BPA de 1,12 € en 2020, le PER ressort à 42,59. En d'autres termes, cela signifie que l'action se paye 42,59 fois ses profits annuel (sur la base de celui 2020).

Du côté du bilan, on retrouve 3,66 € d'actif net par action contre une valorisation boursière de 47,70 € par action. Selon ce critère, l'action FDJ est surcotée. Notez aussi que le ratio d'endettement reste modérément élevé, à 1,04.

Bien que le chiffre d'affaires du groupe FDJ enregistre une croissance de + 13,2 % sur 5 ans, son profil ne peut pas être qualifié de growth (société de croissance), ce qui aurait pu éventuellement justifier un PER si élevé.

Du côté du dividende, son rendement 2021 est inférieur à 2 % au cours de 47,70 €.

Nous continuons de penser qu'il était intéressant d'investir en action FDJ lors de son introduction en Bourse (aux alentours des 20/23 €) mais que la hausse de + 157 % depuis mi-mars 2021 ayant porté le cours de l'action FDJ à 47,70 € devrait inciter à la prudence. Si le cours de Bourse corrige à la baisse, il pourrait être intéressant de se positionner sur l'action Française des jeux.

Rappelons que ce point de vue doit être dissocié de la bonne performance financière du groupe FDJ qui bénéficie d'une marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % lissée sur 5 ans. En effet, c'est plutôt la valorisation en Bourse du groupe, proche des 9 milliards, qui nous semble élevée au regard des bons fondamentaux du groupe FDJ.

Le prix de l'action FDJ est-il amené à changer et pourquoi ?

Une action est un actif financier donnant la propriété d'une fraction d'une société cotée en Bourse. Elle offre à l'investisseur des droits de vote liés ainsi que le droit de percevoir des coupons (les dividendes, c'est-à-dire la part des bénéfices distribués aux actionnaires).

Toute action voit son cours de Bourse évoluer au fil du temps en fonction de l'offre et de la demande.

Sur la place boursière Euronext Paris, les heures d'ouverture des séances sont comprises entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi.

Durant ces heures, les actions des sociétés françaises cotées en Bourse sont donc disponibles aux échanges. Si les acheteurs sont en surnombre, le prix de l'action va augmenter et inversement s'ils sont en sous-nombre.

L'évolution d'une action, telle que celle de la FDJ, est donc soumise au marché de l'offre et de la demande.

De plus, si la FDJ annonce des résultats financiers futurs en croissance (chiffre d'affaires, bénéfice) voire des hausses de son dividende, le prix de l'action sera très probablement catalysé à la hausse.

À l'inverse, en cas de dégradation de ces éléments, le cours de Bourse de l'action Français des jeux pourrait être amené à baisser. Au regard des résultats moyen/long terme de la FDJ, l'option pour la hausse du titre est plutôt à privilégier.

Action FDJ : les risques potentiels à connaitre

Une action est un actif financier à risque. Sa valeur nominale varie quotidiennement à la hausse ou à la baisse en fonction des mouvements acheteurs ou vendeurs des investisseurs.

Le coupon du dividende est également soumis au vote des assemblées générales et de la politique de versement de la société. Il peut donc être revu à la hausse ou à la baisse. Le risque législatif est également potentiellement présent. Dans le cadre de FDJ, il s'agit principalement d'un durcissement des taxes liées aux jeux d'argent.

Comme toute société, la Française des jeux peut aussi faire faillite, ce qui engendrerait une perte pour les investisseurs, bien que ce scénario soit très peu probable pour la FDJ.

La Française des Jeux en Bourse victime d'arnaques : comment les éviter ?

Le monde des jeux d'argent est apprécié des escrocs qui y trouvent les moyens les plus sophistiqués pour tenter de mettre la main sur l'argent des particuliers.

L'arnaque la plus répandue est le phishing dit aussi « hameçonnage ». C'est un e-mail envoyé par un pirate reproduisant celui d'un e-mail officiel de la FDJ demandant la saisie des identifiants et des mots de passe des comptes des membres Française des Jeux, avec notamment la redirection vers de faux sites de la FDJ.

Une fois en possession de ces éléments, le pirate peut alors mettre la main sur l'argent des particuliers.

Toujours dans ce registre, de nombreux mails d'arnaques à la loterie ont été envoyés par des hackers. Soi-disant en collaboration avec la Française des Jeux, le mail indique à la personne qu'elle a gagné plusieurs centaines de milliers d'euros lors d'un tirage en ligne par Internet, puis redirige vers un faux site.

Bien entendu, il s'agit d'arnaques et les personnes les moins à l'aise sur Internet peuvent se faire piéger. Les escroqueries se sont aussi multipliées lors de l'introduction en Bourse de la FDJ avec de faux sites qui proposaient aux investisseurs particuliers de souscrire des actions Française des jeux.

Sachez que seul un intermédiaire financier agréé et régulé peut vous proposer l'achat d'actions FDJ en Bourse. Tous les organismes financiers autorisés à proposer leurs offres en France sont recensés sur l'un des trois organismes suivants : l'ACPR pour les listes des organismes d'assurance, mais aussi REGAFI pour le registre des agents financiers et l'ORIAS pour les intermédiaires financiers.

Comment peut-on acheter une action FDJ en Bourse ?

L'acquisition d'actions est possible par l'intermédiaire d'une banque traditionnelle, d'une banque en ligne ou d'un courtier en Bourse chez qui vous avez ouvert un compte titres ou un compte PEA (Plan Epargne Action), qui présente des avantages en matière de fiscalité. Il est aussi possible de détenir des actions FDJ au nominatif pur ou au nominatif administré.

À noter que les banques et courtiers en ligne présentent très souvent des tarifs plus attractifs que les banques traditionnelles en matière d'investissement en Bourse.

Article à retrouver sur Café de la Bourse