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Française de l'Energie : -30% en 3 séances, s'apprête à tester 28,25 EUR
information fournie par Zonebourse•21/07/2026 à 15:27
Séquence cauchemardesque pour les actionnaires de La Française de l'Energie qui dévisse de -30% en 3 séances (40,7 / 28,6 EUR) et qui après la rupture du plancher des 30 s'apprête à tester 28,25 EUR, l'ex plancher du 17 décembre 2025.
La correction pourrait ensuite se prolonger vers 25,7 EUR, le plancher moyen terme du 5 septembre 2025.
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Les sénateurs français ont approuvé mardi une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure sans précédent en Europe qui pourrait entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire sous réserve de son adoption définitive. La ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.07.2026•16:51•
Lancé fin 2022, le programme vise à développer le prochain chasseur furtif appelé à remplacer l'Eurofighter Typhoon et le Mitsubishi F-2. Pendant que la France et l'Allemagne ont acté l'abandon de leurs ambitions d'avion de chasse commun avec l'échec du Scaf, un ...
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Le procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de son épouse Delphine Aussaguel, prévu en septembre, a été renvoyé mardi par la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne en raison de la poursuite de l'enquête après les aveux de l'accusé, et devrait se tenir ...
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information fournie par Zonebourse•21.07.2026•16:36•
Le groupe de défense américain veut évaluer le technologie "RDRE", soit un nouveau type de propulsion pour les frappes, afin d'accélérer son passage des essais en vol vers des applications opérationnelles pour les missiles de longue portée. Lockheed Martin annonce ...
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