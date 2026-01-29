Fractyl publie des données préliminaires sur la reprise de poids après l'arrêt des médicaments contre l'obésité ; les actions s'effondrent

29 janvier - ** Les actions de Fractyl Health GUTS.O chutent de 62,85% à 62 cents avant la mise sur le marché

** La société affirme qu'une petite étude a montré que les patients traités avec sa procédure Revita ont repris moins de poids après avoir arrêté les médicaments amaigrissants populaires que ceux qui ont reçu un traitement fictif

** Revita est une procédure endoscopique expérimentale qui modifie une partie de l'intestin grêle chez les patients qui ont cessé de prendre du tirzepatide, l'ingrédient actif du médicament amaigrissant à succès d'Eli Lilly LLY.N

** La société indique que les patients du groupe Revita ont repris 4,5 % de leur poids corporel en six mois, contre 7,5 % dans le groupe fictif

** La société déclare que les premières données à six mois de son étude plus large et une éventuelle demande de mise sur le marché américain pourraient être disponibles au cours du second semestre de cette année

** L'action GUTS a augmenté de 6,8 % en 2025