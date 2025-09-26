 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fractyl Health gagne du terrain grâce à une procédure expérimentale qui permet de maintenir la perte de poids dans le cadre d'une étude
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Fractyl Health GUTS.O augmentent de15,9 % à 1,16 $

** La société déclare que les patients traités avec son produit expérimental principal Revita ont conservé leur perte de poids après l'arrêt du médicament GLP-1

** Revita est une procédure endoscopique ambulatoire conçue pour modifier le dysfonctionnement de la partie de l'intestin grêle par ablation hydrothermique afin de restaurer la santé métabolique

** Après 3 mois, les patients traités avec Revita ont perdu 2,5 % de poids total supplémentaire après l'arrêt du tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N , l'ingrédient actif de son médicament phare contre l'obésité Zepbound, tandis que ceux qui ont subi une procédure fictive ont repris 10 % de leur poids

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de45,8 % depuis le début del'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
719,650 USD NYSE +0,74%
FRACTYL HEALTH
1,1850 USD NASDAQ +17,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

