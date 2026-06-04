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Fractyl Health en hausse après qu'une procédure expérimentale a permis de maintenir la perte de poids dans le cadre d'une étude
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions du développeur de médicaments Fractyl Health ( GUTS.O ) ont progressé de 6,3% pour atteindre 80 cents avant l'ouverture du marché

** La société indique que ses patients ayant suivi son protocole expérimental ont conservé environ 78% de leur perte de poids initiale induite par le GLP-1 au bout d'un an

** L'essai a porté sur des patients obèses ayant perdu au moins 15% de leur poids total grâce à un traitement au GLP-1 et qui devaient ou choisissaient d'arrêter ce traitement

** Le produit phare expérimental de la société, Revita, est une intervention endoscopique ambulatoire

** Aucun événement indésirable grave lié à la procédure ni aucun nouvel événement indésirable lié au traitement n'a été observé - GUTS

** 33% des participants ont continué à perdre du poids un an après l'arrêt du GLP-1, selon la société

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 65,4% depuis le début de l'année

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FRACTYL HEALTH
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