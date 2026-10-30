Foxconn travaille sur un nouveau partenariat avec OpenAI et affirme qu'il n'y a pas de “bulle de l'IA”

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(Réécriture et mises à jour dans l'ensemble du texte pour ajouter des détails tirés de l'événement)

par Wen-Yee Lee

Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé vendredi qu'une collaboration avec OpenAI, l'un des principaux développeurs américains d'intelligence artificielle, était en cours de préparation, bien que les détails soient encore rares.

Le président de Foxconn, Young Liu, a déclaré aux journalistes lors de l’événement annuel organisé par l’entreprise pour présenter ses technologies qu’il avait rencontré plus tôt dans la journée le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et qu’une annonce serait faite dès que les détails seraient confirmés.

M. Liu n’a pas donné plus de précisions. Tout accord s’appuierait sur l’accord conclu l’année dernière entre les deux entreprises, visant à collaborer sur la conception et la fabrication de baies de centres de données, de composants et d’autres équipements dédiés à l’IA.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry et NVDA.O le plus grand fabricant de serveurs d’IA de Nvidia, mise de plus en plus sur les infrastructures d’IA pour assurer sa croissance.

Alors que les actions du secteur de l’IA ont été durement touchées par les craintes que les investissements massifs et incessants ne soient pas viables dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, M. Liu a déclaré que le secteur ne se trouvait pas dans une bulle et que Foxconn prévoyait de maintenir une croissance à deux chiffres l’année prochaine.

Foxconn dispose de six usines à Houston, au Texas, où elle fabrique des serveurs d’IA pour Nvidia, et estime qu’une nouvelle expansion est nécessaire, a déclaré M. Liu.

La société a indiqué en août que son segment des produits cloud et réseau, qui comprend les serveurs d’IA, représentait 51% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, dépassant ainsi pour la première fois la barre des 50 %.