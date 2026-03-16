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Foxconn prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires, mais son bénéfice est inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de Foxconn au 4ème trimestre s'élève à 45,21 milliards de dollars taïwanais, contre 63,86 milliards de dollars estimés

* Le conflit au Moyen-Orient constitue "un défi", selon Foxconn

* Le géant de la technologie prévoit une forte croissance des revenus pour l'ensemble de l'année

* Les actions de Foxconn ont chuté de 6 % depuis le début de l'année

(Ajout de citations et de détails de la conférence de presse; paragraphes 4,6-9,12,13) par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard

Le groupe taïwanais Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant mondial de produits électroniques sous contrat, a déclaré lundi qu'il s'attendait à une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre et pour l 'ensemble de l'année, même s'il a enregistré une baisse de 2 % de son bénéfice trimestriel, en deçà des estimations.

Le géant technologique, premier fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et premier assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , a attribué cette baisse à une augmentation de son taux d'imposition, en dépit d'une forte demande mondiale de produits d'intelligence artificielle et d'un bond de 22 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Les prévisions de Foxconn pour le chiffre d'affaires du premier trimestre et de l'ensemble de l'année sont celles d'une "forte croissance", la perspective la plus élevée qu'elle puisse donner, étant donné qu'elle ne fournit pas de perspectives numériques.

"La forte croissance de l'intelligence artificielle ne s'est pas limitée à l'année ou aux deux dernières années", a déclaré Young Liu, président du conseil d'administration, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. "Elle se poursuivra au cours des deux ou trois prochaines années."

Il a ajouté: "Nos principaux clients s'attendent à ce que la taille de l'industrie de l'intelligence artificielle atteigne 1 000 milliards de dollars au cours des deux ou trois prochaines années."

C'est la première fois que l'entreprise, qui tire une part importante de ses revenus des serveurs d'IA, donne des perspectives pour l'ensemble de l'année 2026.

La croissance serait tirée par une forte demande soutenue pour les serveurs d'IA, dans lesquels sa part de marché atteindrait 40 %, a déclaré l'entreprise.

Bien qu'il prédise une bonne année 2026, Liu a souligné des problèmes externes indépendants de la volonté de Foxconn.

"Le plus grand défi externe cette année, à mon avis, reste la situation politique et économique mondiale, en particulier la guerre au Moyen-Orient", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a ébranlé les marchés mondiaux et alimenté les inquiétudes concernant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement .

Foxconn a profité de l'essor des centres de données alors que les entreprises d'informatique dématérialisée telles qu'Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O Google dépensent des milliards de dollars pour développer leurs infrastructures d'IA et leurs capacités de recherche.

LE BÉNÉFICE TRIMESTRIEL EST INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS

Le bénéfice net de Foxconn pour la période d'octobre à décembre était de 45,21 milliards de dollars taïwanais (1,42 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle du LSEG de 63,86 milliards de dollars taïwanais.

Le géant de l'électronique a déclaré qu'il s'attendait également à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre pour l'électronique grand public intelligente connaisse une croissance significative par rapport à l'année précédente, bien qu'il prévoie un déclin dans le secteur des ordinateurs personnels.

"Dans le segment des produits électroniques grand public intelligents, les pénuries de mémoire et les augmentations de prix ont suscité des inquiétudes", a déclaré M. Liu.

Toutefois, la gamme de produits de Foxconn étant orientée vers des modèles plus coûteux, l'impact a été limité, a-t-il ajouté.

"Par conséquent, la demande reste inchangée, la visibilité s'améliore progressivement et nous prévoyons une croissance significative cette année."

Foxconn, qui s'appelait autrefois Hon Hai Precision Industry, a annoncé un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre en janvier, grâce à la forte demande de produits d'intelligence artificielle.

La plupart des iPhones fabriqués par Foxconn pour Apple sont assemblés en Chine, mais Foxconn produit désormais la majeure partie des iPhones vendus aux États-Unis en Inde . L'entreprise construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn a également cherché à étendre son empreinte dans les véhicules électriques, qu'elle considère comme un générateur majeur de croissance future, bien que ses efforts n'aient pas toujours été couronnés de succès.

En août, Foxconn a déclaré avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown , Ohio, pour 375 millions de dollars, y compris les machines qu'elle a achetées en 2022 pour fabriquer des véhicules électriques.

Les actions de Foxconn ont chuté de 6 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 15 % de l'indice de référence taïwanais .TWII .

Les actions de Foxconn ont clôturé en hausse de 0,9 % lundi avant la publication des résultats.

($1=T$32.0940)

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