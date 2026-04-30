Apple-Ventes supérieures aux attentes au T1, malgré des difficultés pour l'iPhone

Apple AAPL.O a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street, profitant de l'engouement des consommateurs pour un nouveau modèle MacBook, tandis que les ventes d'iPhone ont été limitées par des contraintes d'approvisionnement.

Le titre de la firme à la pomme était volatile dans les échanges boursiers d'après-clôture, reculant d'environ 1%.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires d'Apple s'est établi à 111,18 milliards de dollars, avec un bénéfice de 2,01 dollars par action, des montants supérieurs aux attentes des analystes qui ressortaient à 109,66 milliards et 1,95 dollar par action d'après des données LSEG.

Les ventes trimestrielles d'iPhone, qui reste le produit phare du groupe près de vingt ans après la mise en vente de son premier modèle, ont atteint 56,99 milliards de dollars, contre un consensus de 57,21 milliards de dollars selon des données LSEG.

Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les ventes d'iPhone ont été limitées sur la période par des contraintes d'approvisionnement pour la puce de pointe alimentant le smartphone. La nouvelle gamme d'iPhone 17 utilise une puce déclinée du modèle de technologie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co utilisé pour de nombreux semiconducteurs destinés à l'intelligence artificielle (IA).

Indiquant que la demande pour le nouvel iPhone a été "hors du commun", Tim Cook, qui sera remplacé à la tête d'Apple par John Ternus en septembre prochain, a déclaré à Reuters qu'il y avait pour l'heure "un peu moins de flexibilité dans la chaîne d'approvisionnement".

(Stephen Nellis à San Francisco et Juby Babu à Mexico; version française Jean Terzian)