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Argentine : Milei à bord du porte-avions américain Nimitz lors d'exercices communs
information fournie par AFP 30/04/2026 à 23:30

Photo distribuée par la présidence argentine montrant le président Javier Milei sur le pont du porte-avions USS Nimitz lors d'exercices conjoints dans les eaux argentines, près de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, le 30 avril 2026 ( Argentina's Presidency Press Office / Handout )

Photo distribuée par la présidence argentine montrant le président Javier Milei sur le pont du porte-avions USS Nimitz lors d'exercices conjoints dans les eaux argentines, près de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, le 30 avril 2026 ( Argentina's Presidency Press Office / Handout )

Le président argentin Javier Milei a participé jeudi à des manoeuvres militaires communes avec les Etats-Unis dans les eaux de l'Atlantique Sud à bord du porte-avions USS Nimitz, un nouveau signe de la proximité régnant entre Buenos Aires et Washington.

"Un exercice qui renforce la coopération, l'interopérabilité et le travail conjoint" entre les deux pays, a commenté le ministère de la Défense sur X.

Le gouvernement argentin a diffusé des photos montrant Javier Milei et sa sœur Karina aux côtés de l'ambassadeur des Etats-Unis, Peter Lamelas, à bord du navire de 333 mètres de long.

Avec le ministre argentin de la Défense, Carlos Presti, ils ont assisté à des démonstrations d'avions de combat F-18 et d'hélicoptères MH-60 Seahawk, a précisé le ministère.

Les exercices, qui se poursuivront jusqu'à jeudi, se déroulent dans la zone économique exclusive argentine à l'occasion du passage au large de l'USS Nimitz et du destroyer USS Gridley, conformément à un décret pris par Javier Milei.

Le gouvernement Milei a également autorisé l'entrée sur le territoire argentin de moyens et de membres du personnel des forces armées américaines, pour un autre exercice conjoint, baptisé "Dague Atlantique", qui a débuté le 21 avril et durera jusqu'au 12 juin.

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