Foxconn-Le bénéfice augmente de 17% au T3 et dépasse les prévisions

Le groupe taïwanais Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique en sous-traitance au monde, a fait état mercredi d'une hausse de 17% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes grâce à une demande soutenue pour les serveurs d'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net pour la période juillet-septembre s'est élevé à 57,67 milliards de dollars taïwanais (1,62 milliard d'euros), au-dessus des attentes consensuelles de 50,4 milliards, selon les données LSEG.

Foxconn, anciennement Hon Hai Precision Industry, a enregistré le mois dernier un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à la forte demande de produits d'IA.

Dans son rapport détaillé des résultats, le groupe a déclaré anticiper une croissance significative de ses revenus en glissement annuel au quatrième trimestre, les revenus des serveurs d'IA devant augmenter en glissement trimestriel.

Pour l'ensemble de l'année, Foxconn prévoit également une croissance significative en glissement annuel, conformément à ses prévisions du mois d'août. Le groupe n'a pas donné plus de détails et ne fournit généralement pas d'indications chiffrées pour ses perspectives.

Le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le principal assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O cherche par ailleurs à étendre son empreinte dans les véhicules électriques, qu'il considère comme un important moteur de croissance, mais l'exécution de cette stratégie ne s'est pas toujours déroulée sans heurts.

Foxconn mettra à jour mercredi ses perspectives pour l'année, lors de la conférence téléphonique sur les résultats à 7h00 GMT.

(Rédigé par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)