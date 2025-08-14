Foxconn-Forte hausse du bénéfice au T2, porté par la demande d'IA

par Wen-Yee Lee et Faith Hung

Foxconn 2317.TW , groupe taïwanais et plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat, a fait état jeudi d'une hausse de 27% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les prévisions du marché, grâce à une forte demande de serveurs d'intelligence artificielle.

Le bénéfice net pour la période avril-juin du groupe s'est élevé à 44,4 milliards de dollars taïwanais (1,27 milliard d'euros) tandis que les analystes attendaient en moyenne 38,8 milliards, selon les données LSEG.

Officiellement dénommé Hon Hai Precision Industry, le groupe avait annoncé le mois dernier un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre, porté par la forte demande en produits d'intelligence artificielle, mais avait également mis en garde contre les risques géopolitiques et les fluctuations des taux de change.

Foxconn, qui fabrique les serveurs de Nvidia NVDA.O et assemble les iPhones d'Apple AAPL.O , a déclaré que ses revenus devraient croître significativement en glissement annuel au troisième trimestre, les revenus des serveurs d'IA devant faire un bond de plus de 170% en glissement annuel.

Pour son chiffre d'affaires annuel, le groupe prévoit une croissance significative par rapport à l'année précédente, conformément aux prévisions précédentes annoncées en mai. Foxconn n'a pas donné plus de détails et ne fournit pas de prévisions chiffrées.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de son activité "cloud" et réseaux, qui comprend les serveurs d'IA, a dépassé pour la première fois celui des produits électroniques grand public intelligents, tels que les iPhones.

L'incertitude du commerce mondial pourrait assombrir ses perspectives cette année, le groupe ayant une présence manufacturière majeure en Chine, bien que Washington et Pékin aient prolongé cette semaine une trêve commerciale pour 90 jours supplémentaires.

L'action a clôturé en hausse de 0,5% jeudi avant la publication des résultats.

(Rédigé par Wen-Yee Lee et Faith Hung ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)