Foxconn et Intel vont collaborer dans le domaine des infrastructures d'IA de nouvelle génération

Young Liu, président de Foxconn, s'adresse à la presse à New Taipei City

L'entreprise ‌taïwanaise Foxconn a annoncé jeudi un partenariat ​stratégique avec Intel en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA ​de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes.

Foxconn, ​le plus grand fabricant ⁠mondial d'électronique en sous-traitance, a déclaré ‌dans un communiqué que ce partenariat permettrait d'associer la technologie des puces ​d'Intel à ‌son expertise en matière de fabrication ⁠et d'assemblage de systèmes.

Les deux entreprises prévoient de travailler sur les équipements utilisés dans ⁠les centres ‌de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA), ⁠notamment les baies de serveurs équipées ‌de processeurs Intel Xeon et ⁠de puces d'accélération IA.

Elles se concentreront également ⁠sur les ‌technologies d'interconnexion à haut débit, les systèmes ​de refroidissement et ‌les solutions d'efficacité énergétique pour les systèmes d'IA.

Foxconn et Intel ​ont également pour objectif de développer des systèmes d'IA destinés à ⁠être utilisés en dehors des centres de données traditionnels, notamment dans les usines, les villes intelligentes et les robots.

(Rédigé par Wen-Yee Lee; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit ​Van Overstraeten)