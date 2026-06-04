Foxconn et Intel vont collaborer dans le domaine des infrastructures d'IA de nouvelle génération

L'entreprise taïwanaise Foxconn 2317.TW a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec Intel INTC.O en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes.

Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a déclaré dans un communiqué que ce partenariat permettrait d'associer la technologie des puces d'Intel à son expertise en matière de fabrication et d'assemblage de systèmes.

Les deux entreprises prévoient de travailler sur les équipements utilisés dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA), notamment les baies de serveurs équipées de processeurs Intel Xeon et de puces d'accélération IA.

Elles se concentreront également sur les technologies d'interconnexion à haut débit, les systèmes de refroidissement et les solutions d'efficacité énergétique pour les systèmes d'IA.

Foxconn et Intel ont également pour objectif de développer des systèmes d'IA destinés à être utilisés en dehors des centres de données traditionnels, notamment dans les usines, les villes intelligentes et les robots.

(Rédigé par Wen-Yee Lee; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)