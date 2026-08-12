Foxconn-Bénéfice en hausse de 35% au T2, prévisions dépassées

Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé mercredi une hausse de 35% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes, portée par une forte demande dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA), qui, selon l'entreprise, devrait être le moteur de la croissance cette année.

Le bénéfice net pour la période d'avril à juin du plus grand constructeur de serveurs pour Nvidia NVDA.O et du premier assembleur d'iPhone pour Apple AAPL.O , s'est élevé à 59,97 milliards de dollars taïwanais (1,61 milliards d'euros), contre une estimation consensuelle de LSEG de 58,8 milliards de dollars taïwanais, et 44,4 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.

Dans un communiqué sur ses résultats, l'entreprise a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance "forte" de son chiffre d'affaires pour cette année et a indiqué qu'elle prévoyait également une demande accrue en matière d'IA, moteur de la croissance tout au long de l'année. La société ne communique pas de prévisions chiffrées.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a annoncé en juillet une hausse de 40% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

La plupart des iPhone que le groupe fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais il produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis. Il construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA destinés à Nvidia.

Foxconn cherche par ailleurs à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques.

L'action de la société a progressé de 17% depuis le début de l'année, une performance inférieure à celle de l'indice taïwanais dans son ensemble, qui a gagné 57%. .TWII , et a clôturé en hausse de 2,7% mercredi, avant la publication des résultats.

(Rédigé par Ben Blanchard ; Version française Rihab Latrache ; Benoit Van Overstraeten)