Foxconn-Bénéfice en hausse de 19% au T1 avec la demande en IA

Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a fait état jeudi d'une hausse de 19% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale de produits liés à l'Intelligence artificielle.

Le bénéfice net pour janvier-mars s'est élevé à 49,92 milliards de dollars taïwanais (1,35 milliard d'euros), alors que les analystes tablaient sur 48,88 milliards selon les données de LSEG.

Dans un communiqué sur ses résultats, le groupe taiwanais a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance "forte" de son chiffre d'affaires pour cette année et a indiqué qu'elle constatait également une forte demande pour les serveurs d'IA. L'entreprise ne donne pas de prévisions chiffrées.

La plupart des iPhones que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais la société produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis. Elle construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques, qu'elle considère comme un moteur de croissance majeur pour l'avenir, même si cela ne s'est pas toujours déroulé sans encombre.

En août, Foxconn a annoncé avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown, dans l'Ohio, pour 375 millions de dollars (320,16 millions d'euros), machines comprises. Le groupe avait acheté cette usine en 2022 pour y fabriquer des véhicules électriques.

L'action Foxconn a clôturé en baisse de 2,6% jeudi avant la publication des résultats.

(Rédigé par Blanchard et Yimou Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)