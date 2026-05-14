Foxconn: Bénéfice en hausse de 19% au 1er trimestre avec la demande en IA

Journée technologique annuelle de Foxconn à Taipei

Foxconn, premier fabricant ‌mondial d'électronique en sous-traitance, a fait état jeudi d'une hausse de ​19% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale de produits ​liés à l'Intelligence artificielle.

Le bénéfice net pour janvier-mars s'est élevé à 49,92 milliards de ​dollars taïwanais (1,35 milliard d'euros), alors que ⁠les analystes tablaient sur 48,88 milliards selon les données ‌de LSEG.

Dans un communiqué sur ses résultats, le groupe taiwanais a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance "forte" de ​son chiffre d'affaires ‌pour cette année et a indiqué qu'elle constatait ⁠également une forte demande pour les serveurs d'IA. L'entreprise ne donne pas de prévisions chiffrées.

La plupart des iPhones que Foxconn fabrique pour ⁠Apple sont ‌assemblés en Chine, mais la société produit désormais en ⁠Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis. Elle ‌construit également des usines au Mexique et au Texas ⁠pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn cherche ⁠également à étendre ‌sa présence dans le secteur des véhicules électriques, qu'elle considère comme ​un moteur de croissance majeur ‌pour l'avenir, même si cela ne s'est pas toujours déroulé sans encombre.

En août, Foxconn ​a annoncé avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown, dans l'Ohio, pour 375 millions ⁠de dollars (320,16 millions d'euros), machines comprises. Le groupe avait acheté cette usine en 2022 pour y fabriquer des véhicules électriques.

L'action Foxconn a clôturé en baisse de 2,6% jeudi avant la publication des résultats.

(Rédigé par Blanchard et Yimou Lee; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)