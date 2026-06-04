Foxconn annonce une collaboration stratégique avec Intel dans le domaine des infrastructures d'IA de nouvelle génération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW a annoncé jeudi une collaboration stratégique avec Intel INTC.O en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes.

Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a déclaré dans un communiqué que ce partenariat visait à créer des solutions d'IA complètes couvrant les couches silicium, rack, système et application.