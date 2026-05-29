Foxconn a une immense confiance dans la dynamique de croissance due à l'IA, déclare son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des performances boursières, paragraphes 10 et 11)

Le groupe taïwanais Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a une immense confiance dans sa dynamique de croissance en raison de la forte hausse de la demande en IA, a déclaré vendredi son président, Young Liu.

Le ralentissement saisonnier traditionnel de mi-année pour les fournisseurs de technologies n'a plus lieu, a déclaré M. Liu lors d'une assemblée générale annuelle à New Taipei, ajoutant qu'il était très optimiste quant au second semestre.

"À moins qu'un événement "cygne noir" extrêmement grave ne se produise – ce que je n'ai pas vu et dont il n'y a actuellement aucun signe –, d'après ce que nous observons actuellement, le second semestre s'annonce très favorable."

Il a souligné les investissements colossaux dans l'IA réalisés par les principaux fournisseurs de services cloud, qui ont dépassé les 700 milliards de dollars cette année.

"Leurs dépenses d'investissement constituent notre marché. Elles ont déjà atteint 700 milliards de dollars, et leurs dépenses d'investissement pour l'année prochaine devraient potentiellement atteindre 1.000 milliards de dollars. Cela nous donne une immense confiance dans notre dynamique de croissance future," a-t-il déclaré.

Foxconn, qui est le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le premier assembleur d'iPhone d'Apple

AAPL.O , a annoncé ce mois-ci une hausse de 19% de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les prévisions .

Interrogé sur l'impact de la pénurie mondiale de puces mémoire, M. Liu a indiqué que certains clients haut de gamme de Foxconn avaient été touchés, mais pas de manière significative.

"Si le marché haut de gamme est touché, le monde entier le ressentira, et nous espérons que cela n’arrivera pas. Pour nous, la situation actuelle est donc telle que l’impact sur nos clients jusqu’à la fin de l’année est limité," a-t-il déclaré.

La société, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a déclaré ce mois-ci qu’elle prévoyait une augmentation de 30% de ses dépenses d’investissement cette année par rapport aux 174 milliards de dollars taïwanais de l’année dernière (5,6 milliards de dollars), dans le cadre de l’extension de sa capacité de production de serveurs IA.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 9,9% vendredi, après que Dell DELL.N , qui fabrique également des serveurs d'IA, ait publié des prévisions optimistes, faisant monter en flèche ses propres actions.

Les actions de Foxconn ont progressé de 25% depuis le début de l'année, même si cette performance est inférieure à celle de l'indice taïwanais global .TWII , qui a gagné 55%. (1 $ = 31,3720 dollars taïwanais)