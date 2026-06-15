Fox va racheter Roku pour 22 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fox FOXA.O a signé un accord en vue d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés.