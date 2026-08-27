Fox Corp en baisse ; les Murdoch envisagent de fusionner à nouveau Fox Corp et News Corp

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27 août - ** L'action de la société de médias Fox Corporation

FOXA.O recule de 3,3 % à 67,33 dollars ** Rupert Murdoch et son fils Lachlan envisagent de fusionner à nouveau Fox Corp et News Corp NWSA.O , comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo

** Des discussions concernant une éventuelle refusion apparaissent dans des documents judiciaires rendus publics et dans des témoignages d’avocats

** Fox Corp et News Corp ont refusé de commenter

** À la clôture d’hier, l’action FOXA affichait une baisse de 4,7 % depuis le début de l’année