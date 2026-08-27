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Fox Corp en baisse ; les Murdoch envisagent de fusionner à nouveau Fox Corp et News Corp
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 21:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de la société de médias Fox Corporation

FOXA.O recule de 3,3 % à 67,33 dollars ** Rupert Murdoch et son fils Lachlan envisagent de fusionner à nouveau Fox Corp et News Corp NWSA.O , comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo

** Des discussions concernant une éventuelle refusion apparaissent dans des documents judiciaires rendus publics et dans des témoignages d’avocats

** Fox Corp et News Corp ont refusé de commenter

** À la clôture d’hier, l’action FOXA affichait une baisse de 4,7 % depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions

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