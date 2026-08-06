Fox affiche un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse grâce à l'essor publicitaire généré par la Coupe du monde de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les recettes publicitaires bondissent de 78 % pour atteindre 1,92 milliard de dollars

* La finale de la Coupe du monde a attiré près de 63 millions de téléspectateurs américains

* Le chiffre d'affaires de Tubi progresse de 35 % par rapport à l'année précédente

(Ajout d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 8, d'informations contextuelles au paragraphe 10 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Jaspreet Singh

Jeudi, Fox Corp FOXA.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du quatrième trimestre, la Coupe du monde de la FIFA ayant stimulé les ventes publicitaires dans un contexte d’actualité très chargé, ce qui a fait grimper son cours de plus de 5 %.

La société détenait les droits exclusifs de diffusion en anglais aux États-Unis pour la Coupe du monde, et a bénéficié d’une forte audience ainsi que de nouvelles “pauses hydratation” qui ont créé davantage d’opportunités publicitaires en divisant les matchs en quatre blocs publicitaires.

Près de 63 millions de téléspectateurs américains ont suivi la victoire de l’Espagne face à l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde en juillet, établissant ainsi un nouveau record d’audience aux États-Unis pour ce tournoi.

Sur un marché très concurrentiel, les entreprises cherchent à élargir leur audience en renforçant leur couverture d’événements majeurs tels que la guerre américano-israélienne contre l’Iran et les tournois sportifs. Fox tire parti de son portefeuille diversifié, comprenant notamment Fox News, Fox Sports, Tubi et Fox One, ainsi que les droits de diffusion des grandes ligues telles que la NFL.

“En prévision de la saison de la NFL, nous avons récemment eu des discussions approfondies et fructueuses avec la ligue. En conséquence, nous n’apporterons aucune modification à notre relation contractuelle existante,” a déclaré le directeur général Lachlan Murdoch lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Le chiffre d’affaires de Fox, qui s’élève à 4,21 milliards de dollars, a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui s’établissaient à 3,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ajusté, à 1,79 dollar, a également dépassé les prévisions.

Les recettes publicitaires ont bondi de 78 % pour atteindre 1,92 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires de Tubi a progressé de 35 %, contre une croissance de 23 % au trimestre précédent.

“Le tournoi s’est également révélé être une opportunité d’acquisition de clients pour Fox One, générant une augmentation du nombre d’abonnés et des taux de fidélisation élevés qui ont dépassé nos attentes,” a déclaré Murdoch.

Fox One a enregistré 2,8 millions d’inscriptions en juin, son meilleur mois depuis le lancement du service en août, selon le cabinet d’analyse Antenna.

En juin, Fox a annoncé son intention d’acquérir Roku

ROKU.O afin de renforcer sa présence dans le domaine du streaming sur les téléviseurs connectés à Internet.

“Fox doit préserver l’attrait de Roku en tant que plateforme ouverte tout en gérant la baisse d’audience de la télévision payante, la hausse des coûts des droits sportifs et le défi consistant à transformer une croissance tirée par les événements en une activité numérique plus pérenne,” a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.