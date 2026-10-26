Fountaine Pajot voit son CA reculer de 9,9%, mais évoque des signes de stabilisation

Le constructeur nautique a enregistré une baisse de ses ventes sur l'exercice 2025/26, dans un marché en voie de normalisation. Le ralentissement du repli au second semestre et le bon accueil des nouveaux modèles lui permettent néanmoins d'aborder le nouvel exercice avec une visibilité jugée "satisfaisante".

Fountaine Pajot a enregistré un chiffre d'affaires de 291,3 millions d'euros sur son exercice 2025/26, clos fin août, en baisse de 9,9% sur un an. Le constructeur nautique fait toutefois état d'un ralentissement du repli de son activité au second semestre.

Sur les six derniers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a reculé de 7,1% sur un an, contre une baisse de 9,9% sur l'ensemble de l'année. Le groupe évoque les premiers signes de stabilisation de la demande dans un marché nautique en voie de normalisation.

L'international représente 85% des ventes, avec une forte progression de 43% en Amérique du Nord, qui compense partiellement le ralentissement des autres régions. L'Europe hors France demeure le premier marché du groupe, avec 38% de l'activité, devant l'Amérique du Nord (27%).

Fountaine Pajot mise sur le renouvellement de ses gammes pour soutenir son développement. Le constructeur a notamment présenté trois nouveaux catamarans, les FP48, FP55 et FP70, lors des salons nautiques d'automne, ainsi que le monocoque Dufour D39. Il poursuit également sa diversification dans les superyachts, les motorisations hybrides et les services, tout en renforçant sa présence commerciale internationale.

Côté perspectives 2026/27, le groupe indique que l'accueil favorable de ses nouveaux modèles conforte son carnet de commandes et lui offre une visibilité satisfaisante, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Aucun objectif financier chiffré n'est communiqué à ce stade. Les résultats annuels 2025/26 seront publiés durant la semaine du 21 décembre.