FOUNTAINE PAJOT : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019/20

Maitrise de la cyberattaque

Un premier semestre solide

Une structure financière saine pour traverser la crise sanitaire

Point sur la cyberattaque

Le 19 juin dernier, Fountaine Pajot a fait l'objet d'une cyberattaque ayant affecté ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations. Douze jours plus tard, la situation est maitrisée : les données sont restaurées, la sécurité informatique a été renforcée et le fonctionnement de l'ensemble des systèmes informatiques a pu être rétabli. Sans céder aux assaillants, Fountaine Pajot poursuit ses analyses pour déterminer l'origine de cette attaque.

Durant cette période, l'activité de production n'a jamais cessé pour autant, et Fountaine Pajot s'applique, grâce à l'engagement de tous, à servir tous ses clients.

Situation au 29.02.2020

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses résultats pour le premier semestre 2019/20 (du 01/09/19 au 29/02/20).

Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 26 juin 2020.

En K€ 29/02/2020

6 mois 31/08/2019

12 mois 28/02/2019

6 mois Chiffre d'affaires 95 579 207 112 79 753 Excédent Brut d'exploitation 12 106 30 124 8 174 Résultat d'exploitation 8 057 20 760 2 854 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 035 16 546 654 Résultat net part du Groupe 3 696 11 045 1 736



Fountaine Pajot réalise un premier semestre 2019/20 solide, avec un chiffre d'affaires de 95,6 M€ en croissance de +19,8%. L'activité est portée notamment par l'extension des gammes Moteur et Voile chez Fountaine Pajot avec l'Elba 45 (récompensé lors des « Sail Best Boats of the year 2020 » par Sail Magazine et « Boat of the year 2020 » par Cruising Yacht). L'Astréa 42 et le Saona 47 constituent toujours les Best-Seller de cette première partie de l'année. Enfin, Dufour a également étendu sa gamme avec le lancement du D530 et a obtenu le « British Award 2019 » pour le D430.

Cette croissance permet de dégager un Excédent Brut d'Exploitation de 12,1 M€, en amélioration de 48,1%. Le résultat d'exploitation s'établit à + 8,1 M€ contre + 2,9 M€ un an plus tôt. Ainsi, le résultat net (part du Groupe) s'établit à 3,7 M€.

Les bons résultats de ce premier semestre illustrent la pertinence de la stratégie mise en place tant chez Fountaine Pajot avec le second volet du plan OCEAN 40 qui se poursuit avec le réaménagement du site industriel de La Rochelle (Grands voiliers et Motor Yachts) et la montée en puissance de l'usine numérique, que chez Dufour avec le plan NOVA qui commence à porter ses fruits, avec la mise à niveau des installations et des conditions de travail.



Une structure financière robuste

En K€ 29/02/20 31/08/19 En K€ 29/02/20 31/08/19 Immobilisations 90 969 93 129 Capitaux propres 52 068 52 504 Stocks 41 236 27 824 Provisions & impôts différés 9 184 8 323 Créances clients et autres créances 12 107 13 790 Dettes financières 43 535 41 799 Trésorerie 57 049 46 778 Fournisseurs et comptes rattachés 24 066 17 297 Total Actif 201 361 181 521 Autres dettes

Dont acomptes clients 72 508

50 018 61 597

40 616 Total Passif 201 361 181 521



En ligne avec la croissance de l'activité, Fountaine Pajot présente au 29 février 2020 un cash-flow d'exploitation positif à 10,4 M€, une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 6,5 M€ générant une trésorerie d'exploitation positive de 16,9 M€. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements sur la période s'élèvent à 5,7 M€ et ont principalement porté sur :

La fabrication d'un nouvel outillage concernant un voilier 60 pieds dont la commercialisation est programmée en fin d'exercice 19/20 chez Fountaine Pajot,

Le développement du D530 chez Dufour dont la mise en service a été effectuée en janvier 2020.

Ainsi, à fin février 2020, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière robuste, avec un niveau de trésorerie disponible de 57 M€, lui permettant de traverser la crise sanitaire Covid-19.



Point sur les perspectives

Malgré un premier semestre solide, l'exercice (clos le 31/08/2020) sera impacté par la crise du Covid-19. Après avoir fermé ses sites industriels à partir de mi-mars en raison de la crise sanitaire, le Groupe Fountaine Pajot a relancé progressivement depuis le 23 avril l'ensemble de ses activités, une fois les mesures sanitaires strictes mises en place. A ce jour, les sites de Fountaine Pajot ont repris une activité normative, alors que les sites de Dufour sont toujours ralentis pour s'adapter à une activité commerciale moindre.

Confiant dans ses fondamentaux ainsi que dans la capacité d'adaptation rapide et éprouvée de ses équipes, le Groupe Fountaine Pajot affronte cette crise avec la volonté de poursuivre son développement, en s'appuyant sur la force de ses marques, la flexibilité de son outil industriel et une situation financière solide.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

