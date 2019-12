FOUNTAINE PAJOT : RÉSULTATS ANNUELS 2018/19

Fort dynamisme des ventes

Des résultats 2018/19 en progression et un bilan maitrisé

Bonnes perspectives 2020 : poursuite des embauches et renforcement des investissements

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses résultats pour l'exercice 2018/19 (du 01/09/18 au 31/08/19). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'Administration réuni le 13 décembre 2019.

Données en K€

(normes françaises) 2018/19 2017/18

publié1 2017/18

pro forma2 Chiffre d'affaires 207 112 136 810 176 841 Excédent Brut d'Exploitation 30 124 22 355 26 609 Résultat d'Exploitation 20 760 15 636 17 920 Résultat courant avant impôts 16 546 14 248 16 641 Résultat net part du groupe 11 045 10 328 12 043

1 Données consolidées incluant Dufour Yachts depuis le 01/05/18

2 Données pro forma 2017/18 établies comme si l'apport de la société Dufour Yachts était intervenu le 01/09/17



Des résultats en progression

À l'issue de l'exercice 2018/19, Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires consolidé de 207,1 M€ en forte progression (+17,1% en données pro forma).

Fort d'une croissance organique soutenue et de l'intégration de Dufour (juin 2018), le Groupe Fountaine Pajot couvre désormais un large marché, tant géographique que par les gammes de produits proposés (monocoque, catamarans, à voile et à moteur).

Porté par cette bonne dynamique, Fountaine Pajot affiche une très nette progression de l'ensemble de ses résultats. Ainsi, l' Excédent Brut d'Exploitation de 30,1 M€ est en croissance de +34,8% et le résultat d'exploitation en hausse de 32,8% s'établit à 20,8 M€ pour l'exercice 2018/19.

Les autres produits et charges exceptionnels à -3,2 M€, incluent 2,1 M€ de charges non récurrentes liées à l'acquisition de Dufour Yacht.

Ainsi, le résultat net part du Groupe 2018/19 progresse de 6,9% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 11 M€, contre 10,3 M€ en 2017/18.



Un bilan parfaitement maîtrisé

En K€ 31/08/2019 31/08/2018 Immobilisations (*) 93 129 88 203 Stocks 27 824 23 891 Créances clients et autres créances 13 790 12 486 Trésorerie 46 778 39 736 TOTAL ACTIF 181 521 164 316 Capitaux propres 52 504 44 713 Provisions 8 323 7 849 Dettes financières 41 799 42 389 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 297 13 452 Autres dettes (**) 61 597 55 913 TOTAL PASSIF 181 521 164 316 (*) dont écarts d'acquisitions et titres mis en équivalence

(**) dont acomptes clients 51 254

40 616 50 813

32 326



Fountaine Pajot a dégagé au 31 août 2019, une Capacité d'Auto-Financement positive de 20,6 M€ en progression de 32,1% et une trésorerie d'exploitation positive de 28,4 M€. La croissance des stocks, maitrisée, est en ligne avec l'évolution de l'activité et les commandes à livrer sur l'exercice en cours (clos le 31 août 2020).

Les investissements 2018/19 à hauteur de 13,2 M€ ont principalement portés sur :

Les travaux de construction d'une nouvelle usine de 6 200 m2 entièrement dédiée à des fabrications numériques dont la mise en service a été effective en juin 2019 ;

Le développement de deux modèles sur le segment du catamaran, le nouveau voilier Elba 45 et un nouveau Motor Yacht de 40 pieds ;

La conception du nouveau Dufour 530, qui sera présenté au prochain salon de Düsseldorf en janvier 2020.

À fin août 2019, le Groupe Fountaine Pajot présente une structure financière très solide avec une trésorerie nette positive de 5 M€ lui permettant de poursuivre son développement.



Perspectives 2019/20 : poursuite de la dynamique de développement

L'année 2019/20 verra l'arrivée de 120 nouveaux collaborateurs.

La montée en charge de la toute nouvelle usine « numérique », ainsi que le déploiement des plans de progrès chez Dufour Yachts (plan NOVA) et chez Fountaine Pajot (plan Océan 40) contribueront positivement à l'amélioration des conditions de travail.

En plus du développement de nouveaux produits, le Groupe compte investir cette année près de 5 M€ dans la modernisation des outils et la mise à niveau des équipements, en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

L'activité 2019/20 sera portée par la qualité et l'étendue des gammes de bateaux proposés, dont les nouveautés : Elba 45 en voile, MY 40 en moteur, et le nouveau monocoque Dufour 530.



Calendrier de communication :

Perspectives 2019/2020 et carnet de commandes

Réunion de présentation des résultats 2018/2019 Le 14 janvier 2020



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 M€.

