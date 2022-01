FOUNTAINE PAJOT : PERSPECTIVES 2021/22

Carnet de commandes à fin décembre 2021 en progression de 10,2%

Poursuite du plan stratégique ODYSSEA 2024

Croissance attendue et recrutements en forte hausse

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses perspectives de croissance pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/22) et présente ses axes de développement.

Dans un marché dynamique, une activité commerciale bien orientée

À l'issue des salons nautiques d'automne 2021, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'élève à 195,3 M€ à fin décembre 2021, en progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé : 50,3 M€ de facturations réalisées et 145 M€ de commandes à livrer. Le volume de commandes, supérieur au niveau d'avant crise sanitaire, traduit la confiance de la clientèle dans la qualité de ses produits et de ses marques.

Ainsi, le Groupe anticipe un nouvel exercice de croissance, tout en restant prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

Mise en œuvre du plan stratégique ODYSSEA 2024

Lancé il y a un an, le plan stratégique ODYSSEA 2024 est déployé autour de trois grands axes stratégiques :

Sur le plan social, facteur clé de la réussite du Groupe : 80 recrutements ont été effectués depuis le début de l'exercice et plus de 150 personnes sont recherchées pour faire face à la demande. Une école de formation aux métiers de production est en lancement.

Sur le plan environnemental : après l'aménagement des postes de travail, l'infusion sous vide est désormais appliquée sur ¼ de la fabrication des coques chez Dufour. L'équipement de l'usine de La Rochelle chez Fountaine Pajot est désormais achevé.

Sur le plan de la performance économique : l'amélioration continue des process vise les gains de capacité et l'amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, ODYSSEA 2024 vise à :

Disposer d'une comptabilité carbone complète à l'échelle du Groupe ;

Proposer à la clientèle une alternative au moteur diesel et des équipements permettant de produire et stocker l'énergie de bord en limitant le recours aux énergies fossiles ;

Sélectionner et intégrer des matériaux à faible impact auprès de fournisseurs partenaires.

Perspectives 2021/22

La croissance sur l'exercice 2021/22 s'appuiera sur :

La bonne dynamique commerciale, reflétée dans le carnet de commandes (+10,2%) ;

L'accélération en cours des rythmes de production ;

Les nouveautés avec le Tanna 47 et un nouveau 51 pieds qui sera présenté au printemps dans la gamme des catamarans à voile, le MY 4S, dans la gamme Motor Yachts, et le nouveau monocoque, le Dufour 32, qui vient d'être primé, « voilier de l'année 2022 », par Voile Magazine.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré « Malgré un contexte sanitaire incertain, la situation financière solide du Groupe, notre organisation industrielle et la puissance de nos réseaux de vente et de nos marques nous rendent confiants. La bonne visibilité commerciale doit nous permettre de poursuivre nos ambitions de croissance sur l'exercice en cours, en restant volontaristes dans notre recrutement et agiles pour contenir les difficultés d'approvisionnements et les tensions sur les prix des matières premières. »



Calendrier de communication :

Assemblée Générale Le 25 février 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/22 et carnet de commandes mi-avril 2022 (après Bourse) Résultats du 1er semestre 2021/22 mi-juin 2022 (après Bourse)



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5tqlphqZW3Hx29xl5xmmWplbWhpk2nJlmjIlGRvaJadm5xmyWZkbpqYZnBjnGhu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72738-cp-fountaine-pajot-sfaf-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com