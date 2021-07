FOUNTAINE PAJOT : PARTICIPATION DANS DREAM YACHT CHARTER

Aigrefeuille, le 28 juillet 2021

Le groupe Dream Yacht Charter, dont Fountaine Pajot est actionnaire minoritaire depuis 2017, vient de procéder à une augmentation de capital, auprès de PPF Group, de Groupe Bénéteau et de Nextstage afin de renforcer ses fonds propres et ainsi faire face aux effets de la crise du Covid-19.

Fountaine Pajot, tout en restant actionnaire de Dream Yacht Charter, a fait le choix de ne pas participer à cette augmentation de capital, pour se concentrer sur son plan Odyssea 2024 et le développement de nouveaux produits.

Au-delà de son lien actionnarial, Fountaine Pajot et Dream Yacht Charter entendent poursuivre le développement de leurs relations commerciales.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 172,9 M€. Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

