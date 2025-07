Vacances d'été: circulation "très dense" toute la journée, plus de 1.000 kms de bouchons

Circulation dense sur l'A10 près de Saint-Arnoult-en-Yveline, au sud de Paris, le 12 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La circulation a été samedi "très dense" avec un pic de plus de 1.000 kilomètres de bouchons cumulés en journée, classée noire par Bison Fûté en Auvergne-Rhône-Alpes et rouge sur le territoire dans le sens des départs.

"La tendance est à la baisse après un après-midi bien soutenu. On peut espérer un retour à la normale en début de soirée", a indiqué vers 18H30 à l'AFP un porte-parole de Vinci Autoroutes, qui gère notamment l'A7 en direction du sud.

A la mi-journée, un pic de 1.086 kms de bouchons cumulés sur le territoire a été atteint dont 235 kms en Auvergne-Rhône-Alpes, les principales difficultés s'étant concentrées classiquement sur les autoroutes A7 et A9 vers le sud et A10 pour la façade atlantique, selon Bison Fûté.

Dès le début de journée, une moyenne de plus de "5.000 véhicules par heure" a donné le tempo, le temps de parcours entre Lyon-Sud et Orange ayant atteint au plus fort 03H55 au lieu de 01H35. Sur l'A9, administrée également par Vinci, il a été de 03H40 vers 15H00 d'Orange vers Narbonne contre 01H40, selon les bulletins de Vinci Autoroutes.

Sur l'A61, de Toulouse vers Narbonne, les automobilistes avaient dû ronger leur frein pendant une bonne demi-heure pour parcourir l'heure de voyage habituelle.

Sur le littoral ouest, le trafic a également été très chargé sur l'autoroute A10, où le temps de parcours avait atteint les 04H30 entre Saint-Arnoult (Yvelines) et Poitiers (Vienne) soit deux heures de plus qu'accoutumée et dépassé d'une heure les deux heures de route entre la capitale poitevine et Bordeaux.

Dans le sens des retours, toute la journée, les usagers de l'A7 avaient pu gagner le sud de Lyon en deux heures depuis Orange au lieu des 01H35 de trajet habituel.

Dimanche, l'ensemble des voies de circulation est classé vert, selon Bison Fûté.