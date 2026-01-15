FOUNTAINE PAJOT : FOUNTAINE PAJOT PRÉSENTE SES PRIORITÉS 2025/26, À L'OCCASION DE SES 50 ANS

Un plan de développement produits sans précédent

Une nouvelle ligne industrielle mixte pour plus de flexibilité

Une innovation sociale et environnementale en soutien de ces investissements

Dans un marché offrant peu de visibilité, l'exercice 2025/26, qui coïncide avec le 50 e anniversaire du Groupe Fountaine Pajot, constitue une année de transition. Le Groupe a engagé un deuxième exercice d'investissements majeurs pour préparer activement l'avenir et l'aborder dans les meilleures conditions.

Renouvellement des gammes et innovation produits

En l'espace de deux exercices, le Groupe aura lancé sept nouveaux modèles, représentant le plan de développement produits le plus ambitieux de son histoire : FP41, FP44, FP48, FP55, FP70S, D44 et D48. À l'issue de l'exercice 2025/26, près de 70 % des modèles du Groupe auront été renouvelés, proposant la gamme la plus large, la plus récente et au plus près des attentes du marché.

L'offre de catamarans Fountaine Pajot se décline désormais en deux segments, un cœur de gamme allant jusqu'au 55 pieds et un segment couvrant le haut de gamme avec des yachts à partir de 60 pieds. Cette montée en gamme trouvera son aboutissement avec le lancement d'un 110 pieds prévu d'ici deux ans. Le lancement d'un nouveau Dufour 54 vient compléter par le haut l'offre en monocoques.

L'ensemble des nouveaux modèles intègre le programme « Smart Electric », pilier de la stratégie de décarbonation du Groupe. Fountaine Pajot confirme ainsi son rôle de précurseur dans l'électrification et les solutions de propulsion innovantes appliquées aux voiliers de croisière.

Investissements industriels et adaptation de l'outil de production

Dans le prolongement de l'exercice précédent, et fort des réserves constituées, le Groupe prévoit un plan d'investissements de 25 M€ sur l'exercice 2025/26, portant à la fois sur le développement des gammes et sur l'adaptation de l'outil industriel. Ces investissements incluent notamment :

le développement et l'industrialisation de la nouvelle génération de bateaux,

la poursuite des travaux de l'usine de Périgny avec la mise en place d'une ligne industrielle mixte capable d'accueillir le D54 de Dufour et le FP55 de Fountaine Pajot.

Enfin, l'école interne (Institut des Talents Nautiques), constitue un autre axe de l'innovation, dédié au développement des compétences internes, et à la qualification des nouveaux talents qui rejoignent le Groupe.

Ces mesures garantissent la flexibilité industrielle du Groupe. Elles préservent les compétences clés et l'agilité opérationnelle nécessaires pour pouvoir réagir rapidement au rebond attendu du marché.

Perspectives 2025/26

À l'occasion de ses 50 ans, Fountaine Pajot peut s'appuyer sur des marques fortes, un outil industriel modernisé et une offre largement renouvelée pour aborder le prochain cycle de croissance du marché avec confiance.

Nicolas Gardies, Directeur Général du Groupe Fountaine Pajot, déclare « Dans un environnement de marché plus exigeant, Fountaine Pajot démontre une nouvelle fois la robustesse de son modèle et sa capacité d'adaptation. À l'occasion de nos 50 ans, nous avons fait le choix d'anticiper le cycle : malgré le ralentissement de l'activité, nous avons su préserver notre rentabilité, maintenir une structure financière solide et poursuivre des investissements stratégiques majeurs, tant dans le renouvellement de nos gammes que dans l'adaptation de notre outil industriel. L'innovation, la transition énergétique et la montée en gamme, portées par nos équipes, restent au cœur de notre feuille de route pour préparer durablement l'avenir du Groupe et capter le rebond du marché. »

Calendrier de communication :

Assemblée générale 27 février 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/26

Résultats du 1 er semestre 2025/26 Fin avril 2026 (après Bourse)

Fin juin 2026 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2024/25 (au 31 août 2025), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 323,2 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

