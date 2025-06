Fountaine Pajot confiant pour la suite après un 1er semestre en retrait

(AOF) - Le titre Fountaine Pajot (+3,60 %, à 103,60 euros) se distingue dans un marché en léger repli, grâce à des semestriels corrects et à des perspectives plus encourageantes. Sur les six premiers mois de son exercice 2024-2025, clos le 29 février 2025, le constructeur de catamarans a dévoilé un chiffre d’affaires en recul de 5,28 %, à 156,2 millions d’euros. Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation est passé de 29,8 à 25,2 millions d’euros, soit un repli de 15,44 %, au-dessus des attentes de Portzamparc, qui tablait sur un Ebitda de seulement 24 millions d’euros.

En outre, la marge d'Ebit reste à deux chiffres selon les analystes de la société de Bourse, ce " qui confirme le discours du management que nous avons rencontré récemment, à savoir une marge supérieure à 10 % sur l'exercice en cours et le suivant ".

Enfin, le résultat net part du groupe s'est amélioré en passant de 13,5 à 15,3 millions d'euros, soit une progression de 13,33 %.

Fountaine Pajot a précisé que " ces résultats illustrent la capacité du Groupe à préserver ses marges dans un cycle d'activité plus contraint ".

Le groupe a indiqué poursuivre un plan d'investissement de 23 millions d'euros sur le semestre en se concentrant sur 3 axes. Fountaine Pajot cite l'innovation produits, avec le développement de nouveaux modèles ; la modernisation des sites pour améliorer les conditions de travail et adapter les capacités, et l'expansion géographique, par la prise de contrôle majoritaire du distributeur australien The Yacht Sales Co.

Pour la suite, la société explique que malgré un environnement peu porteur, l'exercice 2024-2025 devrait enregistrer un repli limité car elle bénéficie d'une bonne qualité de commandes et d'une montée en gamme solide. À plus long terme, l'objectif est de poursuivre une trajectoire de croissance responsable en plaçant l'humain au cœur du développement et en accélérant également sur des solutions techniques plus vertueuses (propulsion hybride, gestion de l'énergie à bord…).

Chez Portzamparc, cette publication traduit d'une part " la bonne absorption industrielle dans une phase de décroissance " et d'autre part, l'efficacité " dans la transition produits et la modernisation des outils Dufour " une société suisse acquise en 2018 qui profite cette année de 12 millions d'euros d'investissements pour moderniser ses infrastructures. Les analystes en ont profité pour confirmer leur recommandation à l'Achat et leur cible de cours de 188 euros, soit un potentiel de hausse de 88 % au cours de clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS