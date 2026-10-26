FOUNTAINE PAJOT : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025/26 : Bonne résilience dans un marché en voie de normalisation

Chiffre d'affaires 2025/26 à 291,3 M€, en repli de 9,9%

Renouvellement des gammes : Étape majeur à l'occasion des salons de rentrée

Stratégie lisible au service du développement de long terme

Le Groupe Fountaine Pajot publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2025/26 (clos au 31 août 2026). Dans un contexte marqué par la normalisation progressive du marché nautique, le Groupe confirme la solidité de son modèle et la cohérence de sa stratégie.

Données en M€ (normes françaises) 2024/25 2025/26 Variation Chiffre d'affaires annuel 323,2 291,3 -9,9%

Une activité résiliente portée par le renouvellement des gammes

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires s'établit à 291,3 M€, soit un recul limité à 9,9% par rapport à l'exercice précédent.

L'exercice se conclut par un repli contenu à 7,1% sur le seul deuxième semestre, traduisant les premiers signes de stabilisation de la demande.

Cette résilience s'appuie notamment sur le succès des récents lancements et la capacité du Groupe à accélérer le renouvellement de son offre :

sur le segment des catamarans, avec les FP41 et FP44 ;

sur le segment des monocoques avec les Dufour 41 et Dufour 44, rejoints par le lancement réussi du Dufour 54.

L'activité demeure très majoritairement portée par l'international, qui représente 85% des ventes. La forte progression enregistrée en Amérique du Nord (+43%) compense en partie le ralentissement observé sur les autres zones géographiques. L'Europe (hors France) demeure le premier marché du Groupe représentant 38% de l'activité globale, devant l'Amérique du Nord (27%) et les marchés du grand export (12%). La zone Caraïbes représente 7% des ventes, tandis que le marché domestique français contribue à hauteur de 15%.

Un déploiement majeur de nouveautés et une stratégie tournée vers le long terme

Dans cette phase d'ajustement du marché, Fountaine Pajot poursuit son effort d'investissement, afin d'accélérer le renouvellement et l'élargissement de ses gammes.

Cette dynamique s'est notamment illustrée lors des salons nautiques d'automne, et tout particulièrement à Cannes, avec une offensive produits sans précédent sur le marché du multicoque. Le Groupe y a présenté simultanément trois nouveautés majeures en catamarans, le FP48, le FP55 et le FP70, complétées chez Dufour par le lancement du D39.

L'accueil très favorable réservé à ces nouveautés, complétant la profondeur de l'offre du Groupe, vient conforter le carnet de commandes de l'exercice 2026/27. Cette dynamique commerciale offre au Groupe une visibilité satisfaisante et lui permet d'aborder les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques avec sérénité, tout en maintenant une forte discipline opérationnelle.

Parallèlement, Fountaine Pajot engage une nouvelle étape dans le développement du segment du Superyacht, avec la conception en cours de son navire amiral de 120 pieds. Ce multicoque d'exception associera des volumes habitables inédits à un niveau élevé de personnalisation, pour un lancement officiel programmé en 2028.

Le Groupe poursuit également ses engagements en matière de transition environnementale et d'innovation technologique à travers E-Lektra, la co-entreprise détenue à parts égales avec le groupe Bénéteau. Cette entreprise conçoit et fabrique des motorisations électriques hybrides, pour les voiliers monocoques et multicoques, en alternative aux motorisations diesel classiques.

Élargissement de l'offre de services et accélération de l'internationalisation

Pour compléter son offre produits, le Groupe a lancé Velite, une nouvelle activité de brokerage international. Désormais Velite propose une offre dédiée au marché de la seconde main, en s'appuyant sur l'expertise technique du Groupe et son réseau international pour proposer un cadre de transaction plus sécurisé, plus simple et plus transparent.

Enfin, Fountaine Pajot renforce l'internationalisation de son dispositif commercial en déployant une présence directe en Grèce, à travers une filiale de distribution à proximité des propriétaires et les loueurs locaux.

Fort de la cohérence de cette stratégie, combinant renouvellement de l'offre et innovation, développement international et maîtrise opérationnelle, Fountaine Pajot réaffirme sa vision et sa trajectoire de long terme.

Calendrier de communication :

Résultats annuels 2025/26 Semaine du 21 décembre 2026 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2025/26 (au 31 août 2026), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 291,3 M€.

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