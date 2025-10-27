FOUNTAINE PAJOT : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024/25

Chiffre d'affaires, en retrait limité, dans un marché du nautisme devenu attentiste

Accélération des innovations pour préparer l'avenir : 8 nouveautés

Données en M€ (normes françaises) 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Variation

N-1 Chiffre d'affaires annuel 219,9 276,8 352,0 323,2 -8,2%

Bonne résistance du Groupe

Dans un environnement macroéconomique incertain marqué par un attentisme du secteur du nautisme, le Groupe Fountaine Pajot affiche une bonne résistance sur l'exercice 2024/2025 (du 1 er septembre 2024 au 31 août 2025). Le chiffre d'affaires 2024/25 s'élève à 323,2 M€, en retrait de 8,2% par rapport à l'exercice précédent (-10,3% à périmètre constant [1] ). La croissance cumulée du Groupe sur les 3 derniers exercices atteint désormais +47%, traduisant une performance solide. L'activité de l'année repose en particulier sur l'Aura 51 et le Samana 59 pour les catamarans à voile, et sur les Dufour 41 et Dufour 44 pour les monocoques.

L'exportation demeure un atout stratégique du Groupe, représentant 87% des ventes totales. L'Europe reste le principal moteur de l'activité, représentant 42% des ventes, suivie de l'Amérique du Nord avec 21%, et des marchés du grand export à hauteur de 16%. La zone Caraïbe représente 5% des ventes, tandis que le marché domestique français compte pour 13%.

8 nouveautés pour préparer l'avenir

À l'aube de son 50e anniversaire (2026), Fountaine Pajot écrit un nouveau chapitre de son histoire : 8 nouveautés majeures - 6 catamarans et 2 monocoques – sont annoncées en seulement un an.

Catamarans à voile : une nouvelle génération en marche

Les modèles FP41 et FP44 présentés au récent salon de Cannes 2025, et les futurs FP48 et FP55 annoncés pour 2026 inaugurent le renouvellement complet de la gamme des catamarans à voile. Ils sont déjà nominés aux prix internationaux “Cruising World Boat of the Year 2026” et “SAIL Best Boats 2026”. Une reconnaissance qui confirme le statut de Fountaine Pajot comme acteur mondial de référence dans le catamaran de croisière.

Grandes unités : Cap sur le yachting

Les futurs FP70S et FPY 110S , après le Thira 80, incarnent l'ambition du Groupe sur le segment des grandes unités, combinant espace, luxe et innovations technologiques pour une expérience de navigation hautement exclusive.

Monocoques Dufour : une nouvelle ère

Sous la marque Dufour Yachts, le Groupe a dévoilé en septembre deux modèles phares - le D48 , sélectionné pour le prix du “ European Yacht of the Year 2026”, et le D54 , nouveau vaisseau amiral de la gamme, symbole du savoir-faire Dufour en matière de confort et de performance.

L'ensemble de ces 8 nouveautés bénéficie du programme « Smart Electric », qui repose sur la propulsion électrique. Une cinquantaine de moteurs équipent d'ores et déjà les bateaux en navigation, attestant de la maturité de la solution technique proposée par Fountaine Pajot et de l'engagement du Groupe en faveur de la décarbonation de ses activités.

Enfin, fruit de la collaboration entre Fountaine Pajot et Couach Catamarans, la nouvelle marque VEYA Yachts (gamme de catamarans à Moteur) présentera en 2026 son premier modèle : le VEYA 53.

Perspectives : une croissance responsable et durable

Dans un contexte de marché devenu incertain, Fountaine Pajot demeure agile, ajustant ses capacités de production au rythme des commandes. Cette souplesse constitue un atout clé pour préserver son efficacité opérationnelle, et à plus long terme, sa capacité de rebond.

Fountaine Pajot se projette, et poursuit une trajectoire de croissance responsable, fondée sur :

La formation et la valorisation des talents,

L'écoconception (propulsion électrique, optimisation de l'énergie à bord, système hybride de recharge électrique),

Et l'innovation produits avec le plan de développement le plus ambitieux de son histoire.

Fort de son savoir-faire et de ses marques reconnues internationalement, Fountaine Pajot dispose de tous les atouts pour saisir les opportunités de reprise du marché.

Calendrier de communication :

Résultats annuels 2024/25 Semaine du 15 décembre 2025

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2024/25 (au 31 août 2025), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 323,2 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

[1] Hors « The Yacht Sales Co » consolidée sur l'exercice 2024/25