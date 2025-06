Fountaine Pajot ambitieux pour la suite après un premier semestre mitigé

(AOF) - Fountaine Pajot a fait preuve de résilience au cours du premier semestre de son exercice 2024-2025. Sur la période et dans une conjoncture économique marquée par l’incertitude, le constructeur de catamarans a vu son chiffre d’affaires reculer de 5,28 %, à 156,2 millions d’euros. Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation s’est affaissé de 15,44 %, à 25,2 millions d’euros. Enfin, le résultat net part du groupe s’est amélioré en passant de 13,5 à 15,3 millions d’euros, soit une progression de 13,33 %.

Fountaine Pajot a précisé que " ces résultats illustrent la capacité du Groupe à préserver ses marges dans un cycle d'activité plus contraint ".

Le groupe a indiqué poursuivre un plan d'investissement de 23 millions d'euros sur le semestre en se concentrant sur 3 axes. Fountaine Pajot cite l'innovation produits, avec le développement de nouveaux modèles ; la modernisation des sites pour améliorer les conditions de travail et adapter les capacités, et l'expansion géographique, par la prise de contrôle majoritaire du distributeur australien The Yacht Sales Co.

Pour la suite, la société explique que malgré un environnement peu porteur, l'exercice 2024-2025 devrait enregistrer un repli limité car elle bénéficie d'une bonne qualité de commandes et d'une montée en gamme solide. À plus long terme, l'objectif est de poursuivre une trajectoire de croissance responsable en plaçant l'humain au cœur du développement et en accélérant également sur des solutions techniques plus vertueuses (propulsion hybride, gestion de l'énergie à bord…).

