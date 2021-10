FOUNTAINE PAJOT : ACTIVITÉ 2020/2021

Fort rebond de l'activité sur l'exercice 2020/21 : +17%

Un carnet de commandes bien orienté pour un nouvel exercice en croissance

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/21 (du 01/09/20 au 31/08/21).

Données en M€ (normes françaises) 2019/20 2020/21 Variation Chiffre d'affaires annuel 172,9 202,3 +17%



Croissance de l'activité 2020/21 à 17% avec un net rebond au second semestre

En dépit d'un exercice 2020/21 encore largement perturbé par les effets de la crise sanitaire, notamment sur le premier semestre (août 2020 à février 2021), Fountaine Pajot a opéré, comme annoncé, un net redressement de son activité au second semestre. Ainsi, le Groupe réalise un chiffre d'affaires 2020/21 de 202,3 M€, en progression forte de 17%.

Cette dynamique démontre, une nouvelle fois, la résilience du Groupe à travers :

Un ancrage solide à l'international ;

Un haut niveau de confiance de la clientèle dans la qualité de ses produits et de ses marques ;

Un rythme d'innovation soutenu avec au cours de l'exercice cinq nouveautés, (le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le MY4S dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques) ;

Un engagement fort et constant des équipes : accélération des rythmes de production et innovation en matière d'actions commerciales.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, l'activité catamaran est soutenue par l'Elba 45 et l'Alégria 67 en voile et le MY44 en moteur. Sur le segment du monocoque, les Dufour 390, 430 et 530 sont les plus contributifs à l'activité.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 87% des ventes à l'export. Ainsi, le Groupe enregistre une forte dynamique en Europe avec 38% des ventes. L'activité en Amérique du Nord représente 23% des ventes et le grand export 24%. Néanmoins, dans un contexte marqué par les vagues épidémiques et leurs contraintes, les ventes vers les Caraïbes (clientèle charter) affichent un fort recul (-77,7%).



Perspectives 2021/22 : une nouvelle année attendue en progression

La relance des premiers salons d'automne en France et à l'international a permis au Groupe de présenter l'ensemble de ses nouveautés et vient confirmer une reprise forte du marché. Ainsi, le portefeuille de commandes est très bien orienté et permet au Groupe de poursuivre ses ambitions de croissance sur l'exercice en cours et le prochain. Fountaine Pajot reste néanmoins prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

Pour faire face à la demande, le programme de recrutements et d'intégration de personnels est relancé sur l'exercice en cours.

Enfin, conformément à son plan stratégique Odyssea 2024, Fountaine Pajot dévoilera au cours de l'année qui s'engage, ses premières évolutions de motorisation pour des bateaux plus respectueux de l'environnement.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5pyYZtsYZeWnnGbl8iYa2VsaG5ompXJaJfGmGZuY5nJaJqRx2iVnJqbZnBim2lo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71642-cp-fountaine-pajot-ca-2020-21-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com