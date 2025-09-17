 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forward Industries fait marche arrière après l'annonce d'un plan de vente d'actions de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre -

** Les actions du distributeur mondial de design et de technologie Forward Industries FORD.O ont baissé de 10,3 % en avant-marché à 33,50 $, alors qu'il cherche à lever des fonds

** La société annonce () un programme de vente d'actions de 4 milliards de dollars sur le marché qui sera géré par Cantor Fitzgerald

** La société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le fonds de roulement, et de continuer à développer sa stratégie de trésorerie Solana, entre autres utilisations

** Les actions de FORD ont clôturé à 16,36 dollars, le dernier jour ouvrable avant que la société n'annonce le 8 septembre () un placement privé de 1,65 milliard de dollars dirigé par Galaxy Digital GLXY.O, la société d'actifs numériques et d'infrastructure de centre de données, () et Jump Crypto et Multicoin Capital, à utiliser pour commencer à acheter des jetons Solana SOL=CCCL

** FORD, basée à Hauppauge, New York, a ~85,1 millions d'actions en circulation au 16 septembre, selon le dépôt (), pour une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars

** Les actions de FORD se sont échangées jusqu'à 46 $ (12 septembre) depuis que la société s'est tournée vers les crypto-monnaies

