Forward Industries double presque sa valeur après l'annonce de la stratégie de trésorerie de Solana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de la société de conception et d'ingénierie de produits Forward Industries FORD.O ont bondi de 95,6% à 32 dollars avant la mise sur le marché

** FORD annonce un placement privé de 1,65 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, mené par Galaxy Digital

GLXY.O , société d'actifs numériques et d'infrastructure de centres de données, et par les sociétés de cryptographie Jump Crypto et Multicoin Capital

** Le produit du placement sera utilisé pour lancer une stratégie de trésorerie cryptographique axée sur Solana

SOL=CCCL

** Le cofondateur de Multicoin, Kyle Samani, le directeur des investissements de Galaxy, Chris Ferraro, et le directeur des investissements de Jump Crypto, Saurabh Sharma, devraient rejoindre le conseil d'administration de FORD

** À la clôture de vendredi, FORD avait 1,72 million d'actions en circulation avec une capitalisation boursière de 28,1 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les petites entreprises publiques ont récemment ajouté des crypto-monnaies à leurs coffres, imitant la stratégie de Michael Saylor MSTR.O - la plus grande entreprise détentrice de bitcoin s

** Séparément, Eightco Holdings OCTO.O triple également sa valeur à 4,5 $ après avoir annoncé un placement privé sur pour lancer une stratégie de trésorerie en Worldcoin