Forvia voit sa dette dégradée par Fitch

Fitch précise qu'"un abaissement de la note est possible en cas de nouvelle sous-performance", en particulier en ce qui concerne la génération de flux de trésorerie disponible (FCF), mais que les notes pourraient être confirmées si la performance s'aligne sur ses attentes. "Les marges d'EBIT et de FCF sont inférieures à celles des entreprises comparables ou mieux cotées", précise-t-elle.

La prolongation de la trajectoire de désendettement est "le résultat de la baisse attendue des revenus et de l'érosion de la rentabilité due à la diminution des volumes de production", ajoute l'agence.

(AOF) - Forvia (-2,57% à 8,41 euros) repart à la baisse et figure parmi les plus mauvaises performances du SBF120 après sa dégradation par Fitch. L’agence de notation a révisé de stable à négative la perspective de la note de défaut émetteur à long terme (IDR) de l'équipementier automobile français à 'BB+' . Le levier net de l'Ebitda de Forvia restera "supérieur à notre sensibilité de notation de 2 fois au cours des 12 à 18 prochains mois, malgré les produits des cessions d'actifs canalisés vers le remboursement de la dette" commente Fitch.

