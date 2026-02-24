 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forvia vise 7% de marge en 2028 avec cinq métiers
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:07

Exposition Hyvolution à Paris

Exposition Hyvolution à Paris

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

‌Forvia a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce ​à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue de l'activité intérieurs de voitures.

L'équipementier automobile, qui prévoit ​de supprimer 10.000 emplois en Europe, vise une marge opérationnelle d'au moins 7% à l'issue de la première phase de son ​plan stratégique "Ignite", ainsi qu'un chiffre d'affaires de 21-22 ⁠milliards d'euros à taux de changes constants et en incluant des désinvestissements potentiels.

En 2025, sa ‌marge est ressortie à 5,6% et son chiffre d'affaires à 26,1 milliards. En normes IFRS5, tenant compte de la cession future des intérieurs pour laquelle le ​groupe s'est dit en négociations avancées ‌avec plusieurs parties, la marge ressort à 6% et le chiffre ⁠d'affaires à 21,3 milliards.

"Ignite marque le début d'un nouveau chapitre stratégique pour Forvia, fixant une direction claire pour la transformation du groupe dans un environnement automobile en évolution rapide", a dit le directeur ⁠général Martin Fischer, cité ‌dans un communiqué.

Au cours d'une téléconférence de presse, il a ajouté que l'exercice ⁠écoulé constituait une année zéro pour le groupe et le point de départ de sa ‌nouvelle stratégie moyen terme.

Dans une note, JP Morgan écrit que l'objectif de 7% de ⁠marge est supérieur au consensus de 6,3%.

Forvia a accusé en 2025 une ⁠perte nette, part du ‌groupe, creusée à 2,091 milliards d'euros à cause de provisions liées à des difficultés opérationnelles et ​à la transformation engagée.

L'équipementier, qui avait accusé en ‌2024 une légère perte de 185 millions, a fait état de charges exceptionnelles d'environ 1,85 milliard d'euros, reflet principalement de provisions ​pour dépréciation de 920 millions d'euros à cause des projections de ventes à court terme et des difficultés opérationnelles de son activité éclairage, héritée de l'allemand Hella.

Le groupe, également très ⁠présent dans les sièges et la dépollution, a fait état aussi d'une moins-value non cash estimée à 578 millions d'euros sur la cession prévue de ses activités intérieurs - planches de bord, panneaux de porte et consoles centrales.

Sa perte nette et sa volonté de se désendetter rapidement l'ont conduit à décider de ne pas proposer de versement de dividende en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Mathias de ​Rozario, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank