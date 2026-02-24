Forvia vise 7% de marge en 2028 avec cinq métiers

Exposition Hyvolution à Paris

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

‌Forvia a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce ​à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue de l'activité intérieurs de voitures.

L'équipementier automobile, qui prévoit ​de supprimer 10.000 emplois en Europe, vise une marge opérationnelle d'au moins 7% à l'issue de la première phase de son ​plan stratégique "Ignite", ainsi qu'un chiffre d'affaires de 21-22 ⁠milliards d'euros à taux de changes constants et en incluant des désinvestissements potentiels.

En 2025, sa ‌marge est ressortie à 5,6% et son chiffre d'affaires à 26,1 milliards. En normes IFRS5, tenant compte de la cession future des intérieurs pour laquelle le ​groupe s'est dit en négociations avancées ‌avec plusieurs parties, la marge ressort à 6% et le chiffre ⁠d'affaires à 21,3 milliards.

"Ignite marque le début d'un nouveau chapitre stratégique pour Forvia, fixant une direction claire pour la transformation du groupe dans un environnement automobile en évolution rapide", a dit le directeur ⁠général Martin Fischer, cité ‌dans un communiqué.

Au cours d'une téléconférence de presse, il a ajouté que l'exercice ⁠écoulé constituait une année zéro pour le groupe et le point de départ de sa ‌nouvelle stratégie moyen terme.

Dans une note, JP Morgan écrit que l'objectif de 7% de ⁠marge est supérieur au consensus de 6,3%.

Forvia a accusé en 2025 une ⁠perte nette, part du ‌groupe, creusée à 2,091 milliards d'euros à cause de provisions liées à des difficultés opérationnelles et ​à la transformation engagée.

L'équipementier, qui avait accusé en ‌2024 une légère perte de 185 millions, a fait état de charges exceptionnelles d'environ 1,85 milliard d'euros, reflet principalement de provisions ​pour dépréciation de 920 millions d'euros à cause des projections de ventes à court terme et des difficultés opérationnelles de son activité éclairage, héritée de l'allemand Hella.

Le groupe, également très ⁠présent dans les sièges et la dépollution, a fait état aussi d'une moins-value non cash estimée à 578 millions d'euros sur la cession prévue de ses activités intérieurs - planches de bord, panneaux de porte et consoles centrales.

Sa perte nette et sa volonté de se désendetter rapidement l'ont conduit à décider de ne pas proposer de versement de dividende en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Mathias de ​Rozario, édité par Augustin Turpin)