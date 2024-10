Forvia: ventes en légère baisse au troisième trimestre

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Les ventes de Forvia ont baissé de 2,6% au troisième trimestre, à 6,4 milliards d'euros, a annoncé lundi l'équipementier automobile français, affecté par la morosité du marché automobile.

L'industriel (ex-Faurecia), qui souffre notamment du ralentissement des ventes de voitures électriques, avait révisé en baisse le 27 septembre ses objectifs de résultats pour l'année 2024.

Au troisième trimestre, la croissance de l'activité a été pénalisée par la baisse des ventes chez Stellantis, notamment en Amérique du Nord, et "un grand constructeur automobile américain de véhicules électriques", mais elle a été soutenue par Volkswagen, Ford, Renault, Mercedes et Chery, selon le groupe.

Le neuvième équipementier mondial (en chiffre d'affaires en 2023) fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d'échappement.

L'action Forvia bondissait à la Bourse de Paris lundi matin, à 8,64 euros (+8,57% à 11H00), après avoir perdu quelque 55% de sa valeur depuis le début de l'année.

Malgré le recul de ses ventes au troisième trimestre, le groupe explique avoir fait mieux que le marché dans son ensemble. "Cette surperformance démontre notre capacité à résister dans un environnement difficile", a souligné dans un communiqué Patrick Koller, directeur général de Forvia.

"L’incertitude reste élevée sur le marché européen, impacté par un ralentissement de l’électrification et les inquiétudes liées à la réglementation (sur les émissions de CO2) CAFE, tandis que le marché nord-américain souffre d’un niveau élevé de stocks automobiles", a précisé M. Koller.

L'industriel vise une marge opérationnelle comprise entre 5% et 5,3% pour l'année 2024, contre une prévision de 5,6% à 6,4% affichée jusqu'au mois de septembre.

Forvia a enregistré 20 milliards d'euros de commandes depuis le début de l'année, dont 30% en Chine, où il est déjà le cinquième équipementier et où il cherche à se renforcer. Le groupe table sur environ 30 milliards d’euros de prises de commandes au total sur l’ensemble de l’année 2024.

Pour 2025, Forvia prévoit un marché "stable", avec une légère croissance en Chine et une nouvelle baisse en Europe, a indiqué le directeur financier du groupe, Olivier Durand, lors d'un appel avec des analystes financiers.

Avec l'entrée en vigueur de normes d'émissions de CO2 plus sévères au niveau européen, les constructeurs pourraient produire moins de véhicules, et Forvia s'adaptera, a noté M. Durand. Mais les fluctuations imprévues dans les usines pourraient être plus compliquées à gérer.

"Tout ce que nous pouvons faire pour le moment est d'identifier les facteurs de risque (...) diversifier le plus possible notre activité, et être plus agiles", a déclaré M. Durand.

Cela passe par la réduction de l'empreinte industrielle de l'entreprise, mais aussi de la part de l'activité organisée pour des livraisons "juste à temps", a-t-il dit. En 2020, pour l'entrée en vigueur des précédentes normes d'émissions de CO2, la situation était "semblable" avec une première année incertaine, a-t-il relevé.

Le groupe a également confirmé que sa coentreprise avec BYD produirait des sièges près des futures usines du N°1 chinois en Hongrie (fin 2025-début 2026) comme en Turquie (pas de date fixée).

Lourdement endetté depuis le rachat du groupe allemand Hella en 2022, l'équipementier français avait déjà annoncé en février un plan d'économies qui pourrait réduire ses effectifs en Europe de 10.000 personnes d'ici à 2028, sur 157.000 salariés au total.