Forvia : tente d'effacer les 9,1E pour viser 9,8E

(CercleFinance.com) - Forvia tente d'effacer la petite résistance court terme des 9,1E pour viser 9,8E (zénith du 27/09).

Mais ce qui est en jeu, c'est la validation d'une reprise en 'V' sur 7,45E qui validerait un 1er objectif de 10,29E ('gap' du 1er août) puis 10,85E (résistance testée fin juillet)





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,07 EUR Euronext Paris +3,49%