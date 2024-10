Forvia soutiendra l'implantation d'une usine BYD en Turquie

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Forvia annonce renforcer sa collaboration stratégique avec le constructeur chinois BYD, avec un nouvel accord qui soutiendra le développement de sa deuxième usine européenne en Turquie. En juillet dernier, la coopération entre les deux groupes, "déjà bien établie en Asie", s’était élargie à l'Europe avec la première implantation européenne à la stratégie d’internationalisation de son partenaire chinois et la solidité du partenariat initié en 2017.

