Forvia signe un partenariat stratégique avec Chery Automobile
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 14:40

Chery Automobile et Forvia ont signé une lettre d'intention pour établir un partenariat stratégique mondial à long terme.

Forvia, reconnu pour son expertise technologique et sa présence mondiale, soutiendra pleinement l'expansion internationale de Chery grâce à sa R&D mondiale et à sa présence industrielle.

' En alignant les technologies de pointe et l'empreinte industrielle de Forvia sur la stratégie de croissance internationale de Chery, nous sommes confiants dans notre capacité à saisir conjointement de nouvelles opportunités de marché, à accélérer la création de valeur durable et à établir de nouvelles normes de performance dans l'industrie automobile' a déclaré Martin Fischer, Directeur Général de Forvia.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,3550 EUR Euronext Paris -0,48%
